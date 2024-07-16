Доки Путін допомагає КНДР, Трамп розповідає, що Америці не потрібні заокеанські союзники.

У Південній Кореї зростає суспільна підтримка ідеї розробки власної ядерної зброї на тлі поглиблення військової співпраці між Північною Кореєю та Росією та очікуваного повернення Дональда Трампа до влади в США. Про це пише Financial Times.

Нещодавнє опитування показало, що 66% південних корейців "підтримують" або "рішуче підтримують" появу ядерної зброї в арсеналі їхньої власної армії. Це на 6 процентних пунктів більше, ніж було минулого року.

"Підтримка отримання Південною Кореєю власної ядерної зброї розширюється, і вона посилюється. Ані уряд, ані жодна з двох основних партій не прийняли це як питання політики, але заклики обговорити цей варіант, безумовно, стають все голоснішими", — сказав корейський аналітик Сангсін Лі.

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Як зазначає Financial Times, південних корейців непокоїть прогрес КНДР у розробці ядерної зброї та створенні балістичних ракет, а також співпраця Пхеньяна з Москвою і відкрита ворожість Дональда Трампа до альянсу США і Південної Кореї.

Прем’єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су у червні заявив, що країна не розглядає можливість створення власної ядерної зброї "на даний момент". Але консервативний мер Сеула О Се Хун, можливий претендент на пост президента у 2027 році, навпаки підтримує ідею ядерного озброєння.

Ситуація на Корейському півострові

Як писав УНІАН, наприкінці червня КНДР звинуватила Південну Корею, США і Японію у створенні "азіатського НАТО". У Пхеньяні заявили, що "захищатимуть регіональний мир агресивною і подавляючою відповіддю".

Ця заява пролунала за кілька днів після того, як сама ж КНДР провела випробування ракети з кількома боєголовками. В Пхеньяні назвали випробування успішними, але у Південній Кореї вважають, що запуск зазнав невдачі.

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