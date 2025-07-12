Лавров заявив, що у РФ не було причин відмовлятися від допомоги КНДР війні в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув до Північної Кореї, повідомляють північнокорейські та російські ЗМІ. Зазначається, що після зустрічі міністрів закордонних справ країн АСЕАН Лавров прибув до північнокорейського міста Вонсан, яке відоме своїми ракетними і військово-морськими об'єктами.

Лавров у КНДР провів зустріч із північнокорейським колегою Чхве Сон Хі, під час якої обговорювали війну в Україні та ситуацію на Корейському півострові.

Зокрема, він заявив, що у РФ не було причин відмовлятися від допомоги КНДР війні в Україні, "це був щирий прояв солідарності".

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При цьому він додав, що питання про подальшу допомогу Росії у війні вирішує сам Кім Чен Ин.

Щодо можливості зустрічей Путіна і Кім Чен Ина, Лавров сказав, що вони перебувають у постійному контакті, зустрічі на вищому рівні між РФ і КНДР напевно будуть.

Також він прокоментував заяви про створення "коаліцією охочих" корпусу багатонаціональних сил для захисту України, назвавши це "фантазіями" і заявивши, що Москва "не сприймає всерйоз" ці спроби.

Росія і КНДР

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Північна Корея зараз постачає Росії до 40% боєприпасів для війни з Україною. За його словами, режим Кім Чен Ина надсилає Росії, зокрема, балістичні ракети та артилерійські системи.

Також у південнокорейській розвідці повідомляли, що КНДР уже незабаром може відправити більше військ до Росії. За даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, це може статися вже в липні або серпні.

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