Глава МЗС РФ почне свій триденний візит 11 липня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров здійснить візит до Північної Кореї вже на цьому тижні. Про це повідомили державні ЗМІ Пхеньяна, передає Bloomberg.

Така новина з'явилася менш ніж через місяць після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин погодився надіслати тисячі військових для допомоги Росії у війні з Україною.

Зазначається, що Лавров перебуватиме у Північній Кореї впродовж трьох днів. Такий візит розпочнеться 11 липня.

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"Запланована поїздка відбувається після того, як Північна Корея погодилася відправити додатково 6000 військових до прикордонного регіону Росії - Курської області під час зустрічі в червні між Кімом і головним радником президента Володимира Путіна з питань безпеки Сергієм Шойгу в Пхеньяні", - нагадали у Bloomberg.

Відомо, що Захід звинувачує Росію в обміні з КНДР військовими технологіями на зброю та робочу силу. Зокрема відправлення північнокорейських військ до РФ допомогло солдатам Пхеньяна здобути досвід сучасних бойових дій у реальних умовах.

КНДР і Росія - останні новини

Раніше видання Forbes писало, що допомога КНДР демонструє критичну слабкість Росії у війні. Як зазначила професор Ессекського університету Наташа Ліндштедт, для Росії переваги цього партнерства очевидні, адже їй вкрай необхідно більше військ.

"З огляду на втрати, Путін не може ризикувати ще однією політично непопулярною мобілізаційною кампанією. Використання неросійських бійців дає Путіну час для відновлення своєї армії... Хоча Путін набирав людей із Сомалі, Сьєрра-Леоне, Куби і Непалу, партнерство з Північною Кореєю давало більше переваг і набагато більший потік розгортання військ", - додала вона.

Водночас військовий експерт Павло Нарожний пояснив, чому з лінії фронту зникли солдати КНДР. Він вважає, що зараз, швидше за все, у Кім Чен Ина є інші пріоритети. Однак, за словами Нарожного, Путін не має чогось, що він міг би запропонувати натомість лідеру КНДР.

"Але все одно відкидати ймовірність, що можуть зʼявитися військові чи інженерні підрозділи, чи робочі, які можуть збирати ті ж "Шахеди" - точно не треба", - попередив експерт.

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