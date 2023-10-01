Північна Корея буде "захищати мир" на планеті тим, що допомагає країні-агресору.

У Пхеньяні вважають, що США "необгрунтовано чіпляються" до дружби Росії і КНДР. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Північної Кореї Ім Чхон Ір, якого цитує інформагентство ЦТАК.

"Останнім часом США, необгрунтовано чіпляючись до розвитку добросусідських і дружніх відносин між двома країнами – КНДР і РФ як "порушення резолюцій" ООН і "порушення міжнародних прав", обманюють світову громадськість, буцімто співпраця між КНДР і РФ є "загрозою" для глобального миру і безпеки", – заявив він.

За словами чиновника, "незаконна ворожість" і "спроби втручання" США у відносини Москви і Пхеньяна "виходять за межі". Також він звинуватив Вашингтон у зацикленості на протистоянні в дусі часів Холодної війни.

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"Корейсько-російські відносини (...) є потужним оплотом і стратегічним опорним пунктом захисту миру для стримування свавілля, військової загрози і втручання імперіалістів", – заявили в Пхеньяні.

Викриваючи "ворожий задум" США, Ім Чхон Ір назвав НАТО "призвідником спалаху ситуації на Україні". Також він пообіцяв, що КНДР буде "стримувати військову загрозу" і "надійно захищати мир" на планеті шляхом подальшого розширення співпраці з Росією, тобто з країною-агресором.

Відносини Росії та Північної Кореї

Як писав УНІАН, в середині вересня диктатор КНДР Кім Чен Ин приїхав в гості до свого російського "колеги" Володимира Путіна. Зокрема росіяни показали корейцям свій космодром на Далекому Сході і свої досягнення в ракетній техніці.

В ході особистої зустрічі два диктатори розсипалися в компліментах один одному. Так, Кім Чен Ин пообіцяв Путіну "велику перемогу в священній боротьбі за покарання великого зла".

Багатьма очікувалося, що в рамках цієї зустрічі Путін і Кім домовляться про постачання корейських снарядів для потреб російської армії в Україні. Але публічно про це оголошено не було. Хоча ЗМІ допускають, що угоду могли укласти таємно.

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