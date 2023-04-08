Підтверджень наявності такої техніки у Північної Кореї поки немає.

Північна Корея повідомила, що провела випробування нового типу підводного безпілотника, який нібито здатний переносити і застосовувати ядерну боєголовку.

Як передає CNN, такою інформацією поділилися державні ЗМІ КНДР. Підтвердження з незалежних джерел відсутні. Згідно з публікаціями, випробування "безпілотного підводного ядерного ударного човна" Haeil-2 пройшли з 4 по 7 квітня. Дрон нібито протягом 71 години курсував біля східного узбережжя Північної Кореї. Після цього він застосував ядерну боєголовку на борту.

За останні тижні КНДР вдруге повідомила про випробування дрона такого типу. У березні Північна Корея нібито перевірила працездатність безпілотника Haeil-1, здатного, за заявами держави, "утворити радіоактивне цунамі" при підриві ядерного заряду всередині апарату.

Відео дня

За повідомленнями КНДР, програма створення підводних дронів, що переносять ядерні боєголовки, ведеться з 2012 року. За останні два роки в країні згадували про 50 випробувань безпілотників. Однак реальних доказів цього немає. Тим часом аналітики сумніваються в наявності практичних досягнень КНДР в розробці таких дронів.

Ядерні погрози Північної Кореї

Після спільних військових навчань Південної Кореї і США в Пхеньяні почали прямо погрожувати ядерною зброєю. КНДР закликала не забувати про "характеристики народу і армії" держави.

"Буде цілком зрозуміло, як буде застосовано ядерну зброю КНДР, якщо військове стримування не спрацює на тих, хто бешкетує, не боячись ядерної зброї. Вони повинні двічі подумати, щоб дійсно уникнути катастрофи, і повинні пам'ятати, що їм доведеться дорого заплатити за свої необдумані дії", — заявили в Центральному телеграфному агентстві КНДР (ЦТАК).

Після цього на головному ядерному полігоні Північної Кореї в Йонбені зафіксували високий рівень активності. Завдяки супутниковим знімкам вдалося з'ясувати, що КНДР зводить на об'єкті нову допоміжну будівлю.

Вас також можуть зацікавити новини: