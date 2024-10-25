Він вважає, що Путін пішов на цей крок через занепокоєння.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що прибуття військовослужбовців КНДР до Росії та їхня можлива участь у війні проти України призводять до ескалації конфлікту.

Як пише Le Monde, під час візиту до Індії політик дав інтерв'ю журналістам. Він назвав ситуацію навколо перекидання військ серйозною. За словами Шольца, присутність іноземних військових на території Російської Федерації демонструє "зростаюче занепокоєння" кремлівського правителя Путіна:

"Питання про перекидання північнокорейських солдатів до Росії та їх можливе розгортання в Україні викликає велике занепокоєння. Це серйозно, і це те, що викликає подальшу ескалацію в нинішній ситуації".

Війська КНДР в Україні

Як повідомляв УНІАН, вчора українська розвідка відзвітувала про появу перших військовослужбовців Північної Кореї на території Курської області, де тривають бої з російськими військами.

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Низка країн підтвердила та засудила перекидання солдатів КНДР до Росії, однак Китай запевняє, що "не в курсі ситуації". Тим часом Південна Корея публічно заявляє, що може відправити Україні зброю, якщо військовослужбовці Пхеньяна вступлять у війну.

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