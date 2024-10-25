Останнім часом найбільш проблемні сусіди Китаю були його уявними друзями.

Направлення військ армії КНДР на війну Росії проти України непокоїть Китай. Про це пише Foreign Policy.

Видання нагадує, що цього тижня Китай та Індія оголосили про угоду щодо зменшення напруженості та відновлення взаємного патрулювання вздовж спірного кордону.

"Це приємна новина для Пекіна, але останнім часом його найнеприємнішими сусідами стали його давні друзі: Північна Корея та М’янма викликають хвилювання та навіть гнів серед китайських чиновників", - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що Китай офіційно не прокоментував нещодавні повідомлення про те, що північнокорейські війська прямують в Україну, щоб воювати на боці Росії, але "це викликає справжнє занепокоєння в Пекіні":

"Китай намагався одночасно запропонувати риторичну — і певною мірою матеріальну — підтримку Росії, не руйнуючи її зв’язків із Заходом. Дії Північної Кореї, безумовно, переходять цю межу".

Автори підкреслюють, що Північна Корея є єдиним договірним союзником Китаю, а їхня угода про взаємну оборону датується 1961 роком. При цьому Пхеньян є номінально ідеологічним партнером Пекіна, але їхні стосунки "давно позначаються напругою".

"Жителі Північної Кореї обурюються тим, що Китай позиціонує себе як старшого комуністичного брата для меншої нації - приблизно так само, як китайці почали обурюватися на Радянський Союз", - пишуть автори.

За даними ЗМІ, за зачиненими дверима лідери Північної Кореї іноді повторюють те, що Японія є "столітнім ворогом", тоді як Китай є "тисячолітнім ворогом", маючи на увазі історичний імперіалізм Китаю на Корейському півострові. Лідер КНДР Кім Чен Ин начебто сам використав подібне формулювання.

"Новина про Україну також з’явилась на тлі того, що китайські експерти висловлюють стурбованість зростанням агресії Північної Кореї проти Південної Кореї. Частково це занепокоєння полягає в тому, що тепер Пхеньян може використати потребу Москви в союзниках, щоб використати Кремль проти Пекіна, зменшуючи і без того обмежені важелі впливу Китаю на Північну Корею", - резюмує видання.

Війська КНДР на війні в Україні - останні новини

У п'ятницю стало відомо, що Північна Корея планує відправити в Росію додаткові війська. Про це повідомило видання Bloomberg. Такими даними із союзниками поділилася розвідка Південної Кореї, яка стежить за процесами, пов'язаними із передислокуванням сил.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що перші підрозділи військ КНДР уже прибули в зону бойових дій у Курській області РФ. Загалом же в Росію вже прибуло близько 12 тисяч військових КНДР, включно з 500 офіцерами і трьома генералами.

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