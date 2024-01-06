Напередодні через це довелося евакуювати населення з двох південнокорейських островів.

Північна Корея вже дві доби поспіль досить активно обстрілює буферну зону на кордоні із Південною Кореєю. Про це повідомляє Yonhap News Agency із посиланням на заяву південнокорейських військових.

Так, сьогодні армія КНДР випустила близько 60 артилерійських снарядів у "нічийні" води біля свого західного узбережжя, які відокремлюють акваторію Північної Кореї від акваторії острова, що належить Південній Кореї.

"Об'єднаний комітет начальників штабів заявив, що зафіксував артилерійські обстріли в південно-західних прибережних районах Півночі протягом години з 16:00", – пише видання.

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Зазначається, що у п’ятницю Північна Корея випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських західних прикордонних островів Йонпхен і Пенгньон. Через це влада була змушена евакуювати місцевих мешканців, а південнокорейські військові почали у відповідь власні навчання з бойовими стрільбами.

Військова активність КНДР

Як писав УНІАН, наприкінці листопада КНДР почала стягувати важку зброю до кордону із Південною Кореєю. Тоді у Держдепі США заявили, що дії КНДР збільшують ризик військової напруженості та прорахунків на Корейському півострові.

Незадовго перед цим КНДР розірвала п'ятирічну угоду з Південною Кореєю про зниження військової напруженості і повідомила, що розгорне більш потужні збройні сили і нову зброю на кордоні. Міжкорейська всеосяжна військова угода, підписана в 2018 році, мала на меті зменшити військову напруженість уздовж кордону.

В рамках угоди країни зобов'язалися "повністю припинити всі ворожі дії один проти одного" і ввели ряд заходів щодо зміцнення довіри, включаючи заборону на навчання поблизу міжкорейського кордону і обмеження навчань з бойовою стрільбою.

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