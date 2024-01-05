Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив, що Північна Корея заплатить "високу ціну" за підтримку Росії, на наступний день після того, як США звинуватили Москву у використанні поставлених Пхеньяном ракет у війні проти України.
"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна піти на приниження і піти в Північну Корею з простягнутою рукою, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", - заявив Шаппс в п'ятницю, пише POLITICO.
Він зазначив, що роблячи так, Росія порушила кілька резолюцій РБ ООН і поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу.
"Це має припинитися зараз же", - додав міністр.
Використання Росією балістичних ракет КНДР
Білий дім у четвер заявив, що має розвідувальні дані, які свідчать про те, що Північна Корея "нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет", і що 30 грудня російські війська запустили "принаймні одну з цих північнокорейських ракет по Україні".
Міністерство закордонних справ Великобританії розкритикувало Москву, заявивши, що використання Північною Кореєю зброї було "симптомом її ізоляції на світовій арені і ознакою її відчаю", а також "порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, які Росія підтримала як постійний член". Лондон також закликав Північну Корею "припинити постачання зброї в Росію".
Відносини між Москвою і Пхеньяном в останні місяці потеплішали, оскільки Путін шукає союзників на міжнародній арені. Північна Корея відправляє в Росію величезну кількість боєприпасів, доставивши мільйон артилерійських снарядів.