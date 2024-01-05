Росія "тримає руку на пульсі" перед Кім Чен Ином, заявив Міністр оборони Великобританії.

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив, що Північна Корея заплатить "високу ціну" за підтримку Росії, на наступний день після того, як США звинуватили Москву у використанні поставлених Пхеньяном ракет у війні проти України.

"Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна піти на приниження і піти в Північну Корею з простягнутою рукою, щоб продовжити своє незаконне вторгнення", - заявив Шаппс в п'ятницю, пише POLITICO.

Він зазначив, що роблячи так, Росія порушила кілька резолюцій РБ ООН і поставила під загрозу безпеку ще одного регіону світу.

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"Це має припинитися зараз же", - додав міністр.

Використання Росією балістичних ракет КНДР

Білий дім у четвер заявив, що має розвідувальні дані, які свідчать про те, що Північна Корея "нещодавно надала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет", і що 30 грудня російські війська запустили "принаймні одну з цих північнокорейських ракет по Україні".

Міністерство закордонних справ Великобританії розкритикувало Москву, заявивши, що використання Північною Кореєю зброї було "симптомом її ізоляції на світовій арені і ознакою її відчаю", а також "порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, які Росія підтримала як постійний член". Лондон також закликав Північну Корею "припинити постачання зброї в Росію".

Відносини між Москвою і Пхеньяном в останні місяці потеплішали, оскільки Путін шукає союзників на міжнародній арені. Північна Корея відправляє в Росію величезну кількість боєприпасів, доставивши мільйон артилерійських снарядів.

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