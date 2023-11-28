У Держдепі кажуть, що дії КНДР збільшують ризик військової напруженості та прорахунків на Корейському півострові.

Дії Північної Кореї, які відбуваються вздовж міжкорейського кордону, підвищують ризик військової напруженості та прорахунків. Про це в коментарі Yonhap заявив речник Держдепартаменту США. Він зазначив, що КНДР знову почала встановлювати там охоронні пости та важку вогнепальну зброю.

Міністерство оборони Сеула повідомило, що північнокорейські війська були помічені під час встановлення тимчасових охоронних постів та доставки зброї всередину демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї, після того, як Пхеньян заявив, що він не буде виконувати зобов’язанння по міжкорейській угоді про зменшення військової напруги 2018 року.

"Тепер дії КНДР ... збільшують ризик військової напруженості та прорахунків на Корейському півострові. У світлі цих подій Сполучені Штати залишаються в тісному та постійному контакті з Південною Кореєю через численні канали, щоб гарантувати, що наш альянс залишається на зв’язку", - сказав речник Держдепу США.

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Як відомо, КНДР оголосила про своє рішення вийти з угоди після того, як Сеул призупинив частину угоди у відповідь на зухвалий запуск Пхеньяном космічної ракети для виведення на орбіту супутника-розвідника минулого тижня. Сеул і Вашингтон розглядають запуск як порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Останні новини про КНДР

Випробування балістичної ракети Кім Чен Ина провалилося, повідомив уряд Південної Кореї. За даними Сеула, балістична ракета була випущена з району Сунан в Пхеньяні в бік Японського моря, яке дві Кореї називають Східним морем, але в кінцевому підсумку запуск не увінчалвся успіхом. Спецслужби Південної Кореї і США вивчають причини невдалого запуску.

Також УНІАН повідомляв, що Північна Корея стверджує, що лідер країни Кім Чен Ин бачив фотографії американських баз із супутника-шпигуна та пообіцяв запустити в небо більше зондів.

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