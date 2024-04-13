Союзникам України необхідно готуватися до тривалого періоду, протягом якого США не зможуть забезпечити лідерство в умовах світових загроз.

План президента США Джо Байдена щодо припинення війни в Україні дуже схожий на план його суперника Дональда Трампа.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, Байден постійно відмовляє в постачанні зброї, яку попросила Україна, побоюючись ескалації війни. Йому слід було бути більш рішучим у перші дні, коли Володимир Путін був збитий з пантелику невдачами на фронті.

Водночас політика Байдена на початку війни була підозріло нерішучою. Ймовірно, він дав вказівку раднику з національної безпеки Джейку Саллівану зберігати низьку значущість війни в України для американського виборця.

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"Заморожений варіант розвитку подій у корейському стилі, можливо, і був метою Байдена від самого початку. А тепер виходить репортаж Washington Post, який докладно описує "секретний" план Дональда Трампа, який, по суті, говорить про те саме", - пише видання.

Рекордний оборонний бюджет Кремля на 2024 рік вказує на те, що військові зусилля мають досягти піку цього року. Водночас Захід теж виявляється слабким. Видання наголошує, що НАТО міг би зупинити війну уже завтра.

"У цій ситуації Трамп, якщо сказати трохи спрощено, являє собою високий ризик і високу винагороду, а Байден - низький ризик і низьку винагороду. Насправді важко побачити щось хороше в будь-якому випадку", - пише газета.

WSJ також зазначає, що союзникам України необхідно готуватися до тривалого періоду, протягом якого США не зможуть забезпечити лідерство в умовах світових загроз, що наростають.

Допомога Україні від США

Конгрес США з жовтня не може ухвалити нову масштабну програму військової допомоги Україні, що сильно погіршує ситуацію на полі бою для ЗСУ.

Попри те, що допомогу блокують республіканці, Білий дім навіть не намагається шукати альтернативні варіанти підтримки Києва. "Плану Б" у Байдена просто немає.

Раніше повідомлялося, що республіканці в Конгресі США серйозно розглядають, як один із можливих варіантів вирішення багатомісячної боротьби за підтримку України, надання принаймні частини допомоги у вигляді позики.

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