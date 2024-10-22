Також міністр оборони Франції прокоментував план перемоги, який представив Володимир Зеленський.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню відреагував про інформацію про розміщення військових КНДР в Україні. За його словами, те, що зараз відбувається, ймовірно, є "поворотним моментом", його слова цитує TF1.

Зокрема його запитали, чи має Франція відправляти війська в Україну, на що він відповів:

"У нас були дебати про навчання. (...) Те, що відбувається з Північною Кореєю, можливо, є поворотним моментом. Очевидно, що відносини і взаємозалежності з Пхеньяном, який постачає зброю протягом багатьох місяців, а також з Тегераном, є інтернаціоналізацією цієї напруженості у сфері безпеки".

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Також він прокоментував план перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наразі важливо розглянути питання щодо розміщення звичайних засобів стримування, аби перешкодити подальшій російській агресії.

"Уявлення про припинення вогню для Києва піднімає питання про звичайні засоби стримування, щоб перешкодити подальшій російській агресії, що є темою, яку необхідно вирішити зараз", - зауважив він.

На думку міністра оборони Франції, план перемоги Зеленського є початком політичного шляху, на якому союзники повинні допомогти Україні в довгостроковій перспективі.

"Одного дня Україна знову розмовлятиме з Росією", - наголосив Лекорню.

Він додав, що план перемоги передбачає звільнення територій, захоплених Росією, однак підкреслив:

"Складність на цей час полягає в тому, що ми повинні прийняти баланс сил".

План перемоги України - останні новини

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський заявив, що Україна не показала країні таємні додатки до свого плану перемоги.

"Ми надали Україні військову допомогу у найбільш важливий спосіб. Коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили їм 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним", - зазначив він.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що план перемоги, який презентував Зеленський, є нереалістичним. За його словами, такий документ не є мирним планом за своєю суттю.

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