Рада Безпеки ООН заявила, що ця подія становить "значну загрозу безпеці" як для Південної Кореї, так і для міжнародної спільноти.

Південна Корея розглядає відправлення Україні наступального озброєння, якщо війська КНДР приєднаються до росіян на фронті. Таку можливість розглядають в уряді країни, пише Yonhap.

Зокрема, у вівторок Південна Корея пообіцяла вжити "поетапних заходів" проти Північної Кореї та Росії через поглиблення військової співпраці та закликала КНДР негайно вивести свої війська з Росії.

Президентська Рада національної безпеки (РНБ) скликала засідання для оцінки ситуації після того, як Національна розвідувальна служба повідомила, що КНДР вирішила направити близько 12 000 військових на допомогу Росії, приблизно 1500 солдатів уже розгорнуто на Далекому Сході Росії.

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Рада Безпеки ООН заявила, що ця подія становить "значну загрозу безпеці" як для Південної Кореї, так і для міжнародної спільноти, і є "явним порушенням" резолюцій Ради Безпеки ООН, які забороняють військову співпрацю з Північною Кореєю.

"Уряд закликає до негайного виведення північнокорейських військ. Якщо незаконне військове співробітництво між Північною Кореєю та Росією продовжуватиметься, Південна Корея не буде стояти осторонь, а відповість твердо у співпраці з міжнародним співтовариством" - сказав на брифінгу заступник радника з національної безпеки Кім Те Хьо, попередивши про "поетапні заходи".

Серед можливих сценаріїв – відправка Україні зброї для захисту і нападу, сказав журналістам високопоставлений президент. Однак поки що Сеул зберігає свою позицію щодо надання Україні нелетальної гуманітарної допомоги.

Війна в Україні - роль КНДР

КНДР відправить на допомогу російській окупаційній армії 12 тисяч своїх військовослужбовців. Як пишуть ЗМІ, тепер Сеул розглядає можливість відправки в Україну офіцерів розвідки та експертів з тактики Північної Кореї.

Повідомлення про те, що тисячі північнокорейських солдатів можуть невдовзі приєднатися до Росії для участі у війні в Україні, знову активізували обговорення можливого розгортання європейських військ для підтримки Києва, пише Politico.

Натомість Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України щодо відправки своїх солдатів для участі у війні на боці Росії, назвавши це "безпідставними чутками".

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