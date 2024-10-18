Туск вважає, що головний пункт плану один - запрошення в НАТО.

Серед союзників немає повної згоди щодо "плану перемоги" Володимира Зеленського, але іншого ніхто й не очікував. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Я б не сказав, щоб [серед лідерів країн ЄС] була повна гармонія в контексті оцінки плану перемоги, який представив Володимир Зеленський, але цього ніхто й не очікував. Тобто тут не відбулося нічого нового - ви знаєте, кожна країна має свою думку з приводу війни та російської агресії", - сказав він.

За словами Туска, "план перемоги" насправді містить лише одну головну тезу - перспективу членства в НАТО.

Відео дня

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на засіданні керівників військових відомств країн НАТО також заявив, що серед союзників немає "ентузіазму" щодо плану перемоги.

"Великого ентузіазму ні на засіданні Ради ЄС, ні в штаб-квартирі НАТО немає, оскільки ситуація на фронті дуже складна, існує величезна втома від війни", - заявив він.

План перемоги Зеленського - реакція союзників

Як повідомляв BILD, канцлер Німеччини Олаф Шольц, через побоювання подальшої ескалації, відкинув ключові пункти плану перемоги, який презентував український презиент Володимир Зеленський. Шольц також заявив, що блокуватиме швидке запрошення України до НАТО.

У Білому Домі також заявили, що поки що серед союзників немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні запрошення в НАТО.

Водночас прем'єр Данії Метте Фредеріксен похвалила план перемоги, заявивши, що в ньому є багато хороших ідей. Вона також зазначила, що Данія підтримуватиме вступ України до НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: