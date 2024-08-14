Польська прокуратура підтвердила, що отримала європейський ордер на арешт українця.

Німеччина видала європейський ордер на арешт українського водолаза Володимира, підозрюваного німецькими службами у підриві газопроводу "Північний потік". Однак Берлін не вніс його дані в базу розшуку, що дозволило чоловікові перетнути польсько-український кордон, пише Оnet з посиланням на заяву речниці польського генпрокурора Анну Адамяк.

Польська прокуратура підтверджує, що отримала європейський ордер на арешт українця. Проте польські служби не знайшли Володимира за ймовірним місцем перебування. На початку липня чоловік перетнув польсько-український кордон.

Адамяк додає, що на водолаза німці виписали лише європейський ордер, але він не значився в базі розшуку, якою користується прикордонна служба. Німецька сторона не вносила туди його дані, тому його і не затримали польські прикордонники.

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Новий поворот у справі про вибухи на "Північних потоках"

Газопроводи "Північний потік" проходять через Балтійське море в Німеччину. Як повідомляв УНІАН, обидві нитки газопроводу були пошкоджені вибухами у 2022 році. Росія та Захід вказують один на одного, але кожен заперечує свою причетність.

14 серпня 2024 року стало відомо, що Німецька прокуратура видала ордер на арешт українця у справі про підрив "Північного потоку". Йдеться про інструктора з дайвінгу Володимира. Його розшукує влада ФРН, і досі він жив у Польщі. Ще двох громадян України, імена яких не називаються, також вважають підозрюваними у підриві газопроводу. Ймовірно, вони брали участь у підриві як водолази.

На підозрюваного, ймовірно, вивела фотографія білого фургона, який потрапив на камеру автофіксації на острові Рюген перед диверсією на газогоні. Вказаний транспортний засіб перевозив водолазне спорядження, яке використовувалося під час операції на дні Балтійського моря. Але на початку розслідування німецькі слідчі незабаром зосередилися на вітрильній яхті, яка мала доставити водолазів і вибухові заряди до трубопроводів.

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