'Міцна випивка і рішучість жменьки людей': WSJ розкрив, як українці підірвали 'Північні потоки'

Операція не залишила по собі жодного паперового сліду, тож про причетність офіційної влади можна лише здогадуватися.

Президент України Володимир Зеленський одобрив план підриву "Північних потоків" весною 2022 року, але потім намагався скасувати операцію.

Як пише The Wall Street Journal, "це була дивовижна схема, яка могла виникнути лише в барі перед закриттям". Все розпочалося у травні 2022 року. Кілька високопоставлених українських військових і бізнесменів зібралися, щоб відзначити надзвичайний успіх своєї країни в стримуванні російського вторгнення. Один з присутніх, підбадьорений алкоголем і патріотичним запалом, запропонував наступний радикальний крок: зруйнувати "Північний потік".

В ніч на 26 вересня скандинавські сейсмологи вловили сигнали, які вказували на підводний землетрус або виверження вулкана за сотні миль поблизу датського острова Борнхольм. Вони були спричинені трьома потужними вибухами та найбільшим зареєстрованим викидом природного газу, еквівалентним річним викидам CO2 у Данії.

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Видання зазначає, що підрив "Північних потоків" - це о"дин із найсміливіших актів саботажу в сучасній історії". Ходили чутки, що до цього причетне ЦРУ, або й сам Путін. WSJ дізнався резонансні деталі операції.

Слід Зеленського і Залужного

Українська операція коштувала близько 300 тисяч доларів, за словами людей, які в ній брали участь. Йдеться про невелику орендовану яхту з екіпажем із шести осіб, у тому числі навчених цивільних водолазів. На борту була жінка, щоб створити ілюзію дружнього круїзу.

"Я завжди сміюся, коли читаю спекуляції в ЗМІ про якусь масштабну операцію за участю спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це було результатом ночі з міцною випивкою та залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати життям за свою країну", - сказав один з офіцерів, який брав участь у змові.

Зеленський спочатку схвалив план, за словами одного офіцера, який брав участь в операції, і трьох людей, знайомих з нею. Але пізніше, коли ЦРУ дізналося про це і попросило українського президента скасувати все, він наказав зупинити операцію. Тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не виконав цього наказу і вирішив реалізувати плани.

Чотири високопоставлені чиновники з питань оборони та безпеки України, які або брали участь у змові, або були безпосередньо обізнані про неї, заявили, що трубопроводи були законною мішенню в оборонній війні України проти Росії.

Підриви розслідує поліція Німеччини. Слідчі за два роки виявили багато доказів: електронну пошту, мобільні та супутникові телефони, відбитки пальців і зразки ДНК передбачуваної диверсійної групи. Розслідування не пов’язує Зеленського з таємною операцією.

Натомість генерал Залужний, нині посол України у Сполученому Королівстві, заявив виданню, що йому нічого не відомо про жодну таку операцію, і що будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Збройні сили України, додав він, не уповноважені виконувати закордонні місії, і тому він не буде залучений.

Високопоставлений чиновник СБУ також заперечив причетність свого уряду до диверсії та заявив, що Зеленський, зокрема, "не схвалював здійснення будь-яких подібних дій на території третіх країн і не видав відповідних наказів".

Путін публічно звинуватив США у нападах. Російський дипломат у Берліні повторив це твердження та сказав, що результати німецького розслідування є "казками, гідними братів Грімм".

У червні прокуратура Німеччини тихо видала перший ордер на арешт українського професійного інструктора з дайвінгу за його нібито причетність до цієї справи. Зараз німецьке розслідування зосереджено на Залужному та його помічниках, хоча у них немає доказів, які можна було б представити в суді, кажуть джерела.

Ці висновки можуть погіршити відносини між Києвом і Берліном. Деякі політичні лідери Німеччини, можливо, були готові не помічати докази, що вказують на Україну, побоюючись підірвати внутрішню підтримку продовження військової допомоги Києву.

"Атака такого масштабу є достатньою причиною для активації положення про колективну оборону НАТО, але наша критична інфраструктура була підірвана країною, яку ми підтримуємо масовими поставками зброї та мільярдами готівки", - сказав високопоставлений німецький чиновник.

Після угоди у травні 2022 року між бізнесменами та військовими було домовлено, що перші будуть фінансувати та допомагати в реалізації проєкту. Куратором місії був чинний генерал із досвідом проведення спеціальних операцій. Він підпорядковувався безпосередньо Залужному. Один з учасників назвав місію "державно-приватним партнерством".

За кілька днів Зеленський схвалив план. Усі домовленості були зроблені усно, не залишаючи жодного паперового сліду, кажуть джерела.

Але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про змову та попередила ЦРУ, за словами кількох джерел. Офіційні особи США негайно поінформували Німеччину.

ЦРУ попередило офіс Зеленського про необхідність припинення операції. Український президент наказав Заліжному скасувати усі плани, але генерал проігнорував наказ, його команда змінила початковий план.

Реалізація плану

Генерал, який командував операцією, залучив до координації атаки кількох найкращих офіцерів спеціальних операцій України, які мають досвід організації таємних місій високого ризику проти Росії.

Одним із них був полковник СБУ Роман Червінський. Зараз його судять в Україні за не пов'язаними звинуваченнями. У липні його випустили під заставу після більш ніж року перебування під вартою, але він відмовився коментувати справу Nord Stream, заявивши, що не уповноважений говорити про це.

У наступному інтерв’ю він сказав, що диверсія мала два позитивні наслідки для України:

допомогла послабити тиск Росії на європейські країни, які підтримують Київ;

залишила Москві лише один головний шлях для транспортування газу до Європи – трубопроводи, що проходять через Україну.

Червінський і диверсійна група спочатку вивчали більш старий, детально розроблений план підриву трубопроводу, розроблений українською розвідкою та західними експертами в 2014 році.

Відкинувши цю ідею через її вартість і складність, планувальники зупинилися на використанні невеликого вітрильного човна та команди з шести осіб - поєднання досвідчених солдатів та цивільних осіб із досвідом мореплавства.

У вересні 2022 року змовники орендували прогулянкову яхту під назвою "Андромеда" в місті Росток за допомогою польської туристичної агенції, яку українська розвідка створила як прикриття для фінансових операцій майже десять років тому, кажуть обізнані джерела.

Один член екіпажу був досвідченим капітаном, а четверо були досвідченими глибоководними дайверами. До складу екіпажу входили цивільні особи, одна з яких була жінка років 30, яка приватно навчалася дайвінгу. Її підібрали за навички, а також для того, щоб надати більше правдоподібності маскуванню екіпажу під друзів під час відпустки.

За словами двох українців, знайомих із сюжетом, капітан взяв коротку відпустку зі свого підрозділу, який вів бойові дії на фронті на південному сході України, його командир про операцію не знав.

Озброївшись лише обладнанням для дайвінгу , супутниковою навігацією, портативним гідролокатором і відкритими картами морського дна, на яких показано розташування трубопроводів, команда вирушила в дорогу. Четверо водолазів працювали парами. Працюючи в непроглядній темряві, крижаній воді, вони працювали з потужною вибуховою речовиною HMX підключеною до детонаторів з таймером. Невеликої кількості легкої вибухової речовини було б достатньо, щоб розірвати труби високого тиску.

Проведення 20 хвилин на такій глибині вимагає близько трьох годин декомпресії. Людина повинна утриматися від занурення принаймні 24 години, інакше ризикує отримати серйозну травму.

Погана погода змусила екіпаж зробити незаплановану зупинку в шведському порту Сандхамн. Один водолаз випадково скинув вибуховий пристрій на дно моря. Екіпаж коротко обговорив, чи варто припинити операцію через погану погоду, але шторм незабаром вщух.

Очевидці на інших яхтах, пришвартованих у Сандгамні, зазначали, що "Андромеда" була єдиним човном, на щоглі якого підняли маленький український прапор.

Енергетичний переполох

Після атаки, яка вивела з ладу три з чотирьох трубопроводів, ціни на енергоносії підскочили. Німеччина та інші країни намагалися націоналізувати енергетичні компанії, які постачали російський газ, але зазнали краху після знищення трубопроводів. Навіть сьогодні Німеччина платить близько 1 мільйона доларів на день тільки за оренду плавучих терміналів для зрідженого природного газу або СПГ.

Німеччина, Данія, Швеція та США направили військові кораблі, водолазів, підводні дрони та літаки для дослідження території навколо витоку газу.

Зеленський розлютився і викликав Залужного на нараду, але генерал відмахнувся від його критики. Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група після відправлення залишилася без зв’язку, і її не можна було відкликати, оскільки будь-який контакт з ними міг скомпрометувати операцію.

"Йому (Зеленському - УНІАН) сказали, що це схоже на торпеду - як тільки ви стріляєте нею по ворогу, ви не можете її зупинити, вона просто продовжує рухатися, поки не вдарить", - сказав старший офіцер, знайомий з розмовою.

Через декілька днів після нападу зовнішня спецслужба Німеччини отримала другу інформацію про українську змову від ЦРУ, яку передала нідерландська розвідка MIVD. У звіті був детальний опис атаки, включаючи тип використовуваного човна та можливий маршрут екіпажу.

Через правила, що регулюють обмін секретними розвідданими, німецькій поліції не дозволили ознайомитися з голландським звітом, але їм про це повідомили представники розвідки. Німецькі слідчі опитали десятки потенційних свідків, просканували морське дно навколо вибухів і проаналізували масу даних, включаючи цифровий зв’язок, записи подорожей і фінансові операції.

Їм один раз пощастило. Поспішаючи покинути Німеччину, диверсійна група не помила "Андромеду", що дозволило німецьким детективам знайти сліди вибухівки, відбитки пальців і зразки ДНК екіпажу.

Пізніше слідчі ідентифікували номери їхніх мобільних телефонів і супутниковий телефон Iridium. Ці дані дозволили їм реконструювати всю подорож човна. Влада США вимагала від суду отримати від Google електронні адреси, які український бізнесмен використовував для оренди судна, і передала їх німцям. Цей український бізнесмен із середини травня 2022 року зв’язувався з низкою фірм з оренди човнів у Швеції та Німеччині.

Потім слідчі проаналізували весь трафік мобільного зв’язку в районах, де знаходився човен, перебираючи тисячі з’єднань, щоб отримати відповідні дані.

У якийсь момент слідчим було важко забезпечити співпрацю польської влади, незважаючи на те, що диверсанти використовували Польщу частково як матеріально-технічну базу та зупинилися в польському порту Колобжег.

Представник порту, який запідозрив екіпаж яхти, звернувся до поліції. Прикордонники Польщі перевірили ідентифікацію екіпажу, який пред’явив паспорти країн-членів Європейського Союзу. Їм дозволили продовжити плавання на північ, де вони заклали решту вибухівки.

Весь порт охоплений інтенсивним відеоспостереженням, але польські чиновники спочатку відмовилися надати записи камер відеоспостереження порту. Цього року вони повідомили німецьким колегам, що кадри регулярно знищували, тож їх просто не існує.

Останні висновки слідчих

До листопада 2022 року німецькі слідчі вважали, що за вибухом стоять українці. На початку цього року Зеленський усунув Залужного з військової посади. Залужний став послом в Британії, що надає йому імунітет від судового переслідування.

У червні німецькі офіційні особи видали конфіденційний ордер на арешт українського громадянина, який, як вважають німці, був одним із членів екіпажу. За словами людей, знайомих із розслідуванням, мікроавтобус, який у 2022 році перевозив українську диверсійну групу з Польщі до Німеччини, був знятий німецькою камерою контролю швидкості. На фото був чоловік - інструктор з дайвінгу, який проживає з родиною під Варшавою.

Влада Польщі не виконала ордер. Вважається, що інструктор повернувся в Україну. Нездатність Польщі заарештувати його є серйозним ударом для німецького розслідування, тому що він та інші підозрювані тепер уникатимуть поїздок за межі України. Україна не видає своїх громадян.

Українські посадовці, які брали участь у змові або знайомі з нею, вважають, що було б неможливо притягнути до суду будь-кого кураторів операцією, адже нема жодних доказів, окрім розмов між високопосадовцями, які, принаймні спочатку, були згодні підірвати трубопроводи.

"Ніхто з них не буде давати свідчення, щоб не звинувачувати себе", - сказав один колишній офіцер.

Підрив "Північного потоку": останні новини

Як писав УНІАН, напередодні німецька прокуратура видала ордер на арешт громадянина України у справі про підрив "Північного потоку". Чоловік на ім’я Володимир С., якого розшукує влада ФРН, досі жив у Польщі і був інструктором з дайвінгу. Ще двох громадян України, імена яких не називаються, також вважають підозрюваними у підриві газопроводу. Ймовірно, вони брали участь у підриві як водолази.

Як з’ясувалося, польські правоохоронці не встигли заарештувати підозрюваного, оскільки він повернувся в Україну.

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