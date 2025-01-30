У справі також згадуються ще дев'ять осіб, яким заборонять в'їзд в країну.

На тлі масових антиурядових протестів словацька поліція заявила про намір депортувати громадянина України через нібито загрозу державного перевороту. Про це пише видання Dennik N із посиланням на президент поліції Яну Машкарову.

"Наразі одна особа перебуває у відділенні прикордонної іноземної поліції, де здійснюється адміністративне видворення", – заявила Машкарова і запевнила, що депортація має відбутися "якнайшвидше".

Як повідомляє Dennik N, Комітет з військових питань і безпеки парламенту Словаччини повинен був обговорити звіт спецслужб про нібито підготовку державного перевороту, але засідання не відбулося. Голова комітету Ріхард Глюк, який представляє правлячу партію Smer, заявив, що депортація в Україну буде для затриманого "найбільшим покаранням".

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"Тому що я припускаю, що його затримають і відправлять в армію", - заявив він.

За словами міністра внутрішніх справ Словаччини Матуша Ештока, ще дев’ятьом особам планують заборонити в’їзд до країни і загалом до Шенгенської зони.

При цьому словацька влада не розкриває особу людини, яку депортують. У словацькій опозиції теж не знають, про кого йдеться, і взагалі мають сумнів, що державний переворот справді готувався.

"Так само, як була сфабрикована інформація про підготовку Майдану, так само може бути сфабрикована інформація про людину, яку збираються вислати, незалежно від того, чи була вона в чомусь задіяна," – заявив опозиційний депутат Юрай Крупа.

Протести у Словаччині

Як писав УНІАН, останніми днями Словаччину охопили масові вуличні протести проти промосковської політики уряду Роберта Фіцо. Сам прем'єр прозоро натякав, що вважає ці протести спробою реалізувати сценарій "кольорової революції" на замовлення зовнішніх сил.

Також останнім часом словацький уряд неодноразово звинувачував Україну у втручанні у внутрішні справи Словаччини, зокрема у контексті вуличних протестів, які тривають.

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