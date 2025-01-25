Також Фіцо вважає, що третина учасників протестів у Словаччині є українцями.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо накинувся на президента України Володимира Зеленського через його підтримку протестів проти політики уряду Словаччини, які відбулися 24 січня, пише Aktuality.

За словами політика, йому було смішно, коли він побачив допис Зеленського у соцмережі X на підтримку протестувальників. Фіцо наголосив, що це "неадекватне втручання у внутрішні справи Словацької Республіки" з боку президента України.

Також прем'єр-міністр Словаччини наголосив, що поки не має наміру зустрітися з українським лідером.

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Крім того, Фіцо заявив, що організатори протестів у Словаччині обманюють учасників, а третина з тих, хто бере у них участь, начебто є громадянами України.

Протести у Словаччині - що відомо

Як писав УНІАН, 24 січня у Словаччині тисячі людей вийшли на протести проти проросійської політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За деякими оцінками, загалом у країні на вулиці вийшли близько 100 тисяч людей, а у столиці Братиславі - 60 тисяч.

Водночас сам Фіцо відкинув заклики піти у відставку та наголосив, що уряд може змінитися, якщо будуть проведені вибори. Він вважає, що у Словаччині зараз працює група невідомих експертів, які допомагали протестам проти проросійського лідера в Україні у 2014 році та у Грузії минулого року.

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