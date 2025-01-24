Словацький прем'єр пов'язав атаку з антиурядовими протестами і нещодавнім візитом опозиції до України.

На тлі масштабних антиурядових протестів у Словаччині хакери здійснили кібератаку на найбільшу медичну страхову компанію країни. Прем’єр Роберт Фіцо заявив про спробу "усунути непокірний уряд" і згадав Україну.

За його словами, атака почалася сьогодні опівдні і полягала в спробі хакерів отримати конфіденційну інформацію про діагнози клієнтів страховика.

"Якщо це буде успішно, надання медичних послуг у Словаччині буде зупинено. На даний момент ми успішно захищаємося від атаки, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі кілька хвилин і годин", - сказав Фіцо на екстреному брифінгу.

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Прем'єр-міністр назвав п'ятничну кібератаку на страхову компанію "хрестоматійним прикладом того, як усунути непокірні уряди, уряди, які мають іншу думку щодо певних речей. Уряди, яким без проблем сказати українському президенту, що ми не піддамося шантажу з його боку, що ми готові вжити заходів у відповідь".

За словами Фіцо, з його "непокірним урядом" борються представники опозиції, неурядові організації, що фінансуються з-за кордону, значна частина словацьких антиурядових ЗМІ та іноземні інструктори, які перебувають у Словаччині.

Фіцо пов’язує кібератаку з масштабними антиурядовими протестами, які проходять зараз у Словаччині. У цьому контексті він зокрема згадав іноземних політиків, "які втручаються у наші внутрішні справи".

"Я був би радий, якби українці краще мовчали, бо маю таке відчуття, що це і є основою конфлікту (ймовірно, йдеться про сварку між Фіцо і Зеленським – УНІАН): що ми дозволили собі сказати пану президенту Зеленському, що будемо боротися за свої власні інтереси", – сказав Фіцо.

Сварка Фіцо і Зеленського: останні новини

Як писав УНІАН, через рішення України не продовжувати угоду про транзит російського газу, між Володимиром Зеленським і Робертом спалахнула публічна сварка. Обидва пропонували другій стороні зустрітися і все обговорити, але пропозиції звучали у грубій неформальній манері.

На останню таку пропозицію від Фіцо Зеленський відповів, що не може планувати нічого із словацький прем’єром, бо той може у будь-який момент опинитися в Сочі. Це був натяк на надто теплі стосунки Фіцо з Путіним.

У відповідь Фіцо заявив, що він "не український слуга" і що відповість Зеленському взаємністю.

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