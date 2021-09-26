Він закликав охочих послухати російського міністра не забувати про "ментальну гігієну в ході та після ознайомлення з цим дурманом".

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця назвав виступ міністра закордонних справ Російської Федерація Сергія Лаврова на Генеральній асамблеї ООН пластиком і трешем.

"Якби не зашкалювання цинізму і блюзнирства, то було б варто вивчати, розбирати на тези весь цей ворох думок речника Путіна в ООН, але це реально все пластик і треш, якщо дивитися на цей виступ через оптику міжнародного права. Натомість як перелік зон боротьби із Заходом, США, ЄС, демократією і свободою, то тоді дійсно варто послухати… Тільки не забувайте про ментальну гігієну в ході та після ознайомлення з цим дурманом", - написав Кислиця на своїй сторінці у Facebook.

Щоправда, згодом постпред відредагував допис та прибрав слово "треш".

У своєму виступі Сергій Лавров критикував західні країни за нібито встановлені ними правила в міжнародних відносинах та недотримання міжнародного права. Згадав він і про Крим, окупацію якого назвав "возз'єднанням" з Росією.

Читайте також"Вольна діяльність": Разумков жорстко розкритикував процедуру прийняття закону про олігархівКислиця своєю чергою зазначив, що російська делегація порушила правила навіть Генасамблеї.

"Чи не найголовніша теза виступу московського міністра Лаврова на ГА: правила - це зло, міжнародне право - це наше все… Боротьба з "правилами" повторюється у виступі багаторазово... Для наочної ілюстрації цього підходу російська делегація наплювала на встановлені головою Генасамблеї правила щодо кількості членів делегації в залі під час виступу і демонстративно прийшла на засідання "потужною" шісткою. Дивно, що ще не в кашкетах з написом "Спутник V". А замєстітєлю Лаврова, судячи з усього, облом ще і маску одягнути. Це ж правила, тому пішли вони", - написав Кислиця.

"І що вже говорити про міжнародне право, коли Москва зробила спробу незаконно анексувати Крим, окупувала його, а наразі продовжує збройну агресію на сході України… Правила - ніщо, міжнародне право - все", - додав постпред України при ООН.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї порівняв ООН із супергероєм на пенсії, а також розкритикував організацію через неучасть у саміті Кримської платформи.

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Автор: Катерина Комолова