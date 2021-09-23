Президент запропонував світовим лідерами зустрічатися там, де можна почути і побачити глобальні проблеми, зокрема, поблизу з будь-якою з гарячих точок.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на заклик генсекретаря ООН "прокидатися", заявив, що Україна не засинала, адже це складно зробити під звуки вибухів та пострілів, які лунають на Донбасі.

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

"Пора прокинутися - це заклик генсекретаря ООН… до світових лідерів напередодні Генасамблеї… Можу сказати, що Україна зробила це давно і відтоді не засинала. Не засинала, коли пережила Голодомор та Бабин Яр. Не засинала, коли світ пережив дві світові війни, Голокост, втратив 100 млн людей", - зазначи він.

За словами Зеленського, це була ціна за усвідомлення людством того, що всі народи та всі країни вільні, а всі конфлікти треба вирішувати діалогом і тільки діалогами, а не танками.

Президент наголосив, що з вірою у цей принцип Україна у 1945 році стала однією з держав-засновниць ООН.

На його думку, сьогодні засновники ООН були б шоковані, побачивши у темі Генасамблеї слова "забезпечити права усіх народів".

"Я впевнений, вони б сказали: "А шо ж ви робили всі ці 76 років?". Відповідь дав СOVID-19 - ми грали у рівність, ми грали у єдність, де одна справа ділити спільні цілі, інша - спільно ділити вакцини, що дають життя. Виявилося, що у статтях про рівність як у рекламах є зірочка і напис дрібним шрифтом "всі ми люди, всі ми в одному човні, але рятувальні шлюпки першими отримують пасажири першого класу", - сказав глава держави.

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Він нагадав, що під час пандемії Україна допомагала всім країнам, які цього потребували, зокрема надсилала до Італії своїх медиків та необхідні засоби.

"Україні не соромно, вона має право сказати "хочемо оживити ООН". Але для початку треба оживити її статут - це не рекомендації, які можна виконувати за своїм бажанням. Ви не знайдете там слів "кожен сам за себе". І тоді б світу не довелось визнавати, що він провалив іспит…", - вважає Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна не засинала, адже це складно зробити під звуки вибухів, під звуки пострілів, які лунають на окупованому Донбасі восьмий рік поспіль.

"У 2019 році я сказав, що війна в Україні - це понад 13 тис. загиблих, 30 тис. поранених та 1,5 млн, які змушені були покинути свої домівки. Щороку ці цифри, на жаль, зростають. Я казав про це й у 2020 році і кажу зараз у 2021 році - це вже майже 15 тис. загиблих. Ось вам ціна свободи, ось вам ціна незалежності", - додав він.

Зеленський також сказав, що можливо у Центрально парку або Медісон сквер постріли чути не так гучно, як в Україні - "в авдіївській промці або на Світлодарській дузі".

"Ми хочемо оживити ООН, а може для цього ООН має рухатися, бути мобільними та швидкими...? Може нам час зустрічатися там, де можна і реально почути і побачити ці глобальні проблеми? У світі тисячі гарячих точок. Україна готова брати участь у засіданні ООН поруч з будь-якою з них", - заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі поранено українського бійця.

Автор: Антоніна Доломанжи