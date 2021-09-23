Володимир Зеленський закликав країни-члени ООН об'єднуватися та посилити взаємодію.

Президент України Володимир Зеленський порівняв ООН із супергероєм на пенсії.

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

"Критика ООН звучить часто, але ми критикуємо себе, адже ООН - це не будівля, а це лідери… Нам з вами, а отже й ООН, потрібно повірити в себе... Сьогодні ООН як супергерой на пенсії, який забув, що він міг зробити. Він вважає себе обузою, слабким, голим та непотрібним дідом, життя якого пройшло марно. А може ООН дещо згадає?", - зазначив президент.

Зокрема, він закликав згадати, як з 1981 року більше мільярда людей вперше у своєму житті отримали доступ до питної води; згадати про те, що саме ООН пояснила, що у кожної людини є права і що їх треба захищати; згадавти, що саме ООН забезпечує їжею 90 млн людей у 73 країнах світу і що саме ООН створила ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ, яка у понад 190 країнах світу захищає дітей.

"Тому не може бути банальним або застарілим заклик об’єднуватися заради них. Що скажете, вельмишановні лідери держав та урядів? Давайте покажемо, що ми рішуче налаштовані докласти всіх зусиль, щоб посилити нашу взаємодію. Покажемо і просто зробимо, навіть без резолюцій, без декларацій… як люди, як нації, як об’єднані нації, які зробили свій вибір. Або їх вчинки будуть наповнені змістом, або ці крісла будуть порожніми. Ось вам ціна цього вибору", - підсумував Зеленський.

Генасамблея ООН

21 та 22 вересня президент України Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та українська делегація перебувають з візитом до США, де беруть участь у роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Цього року вона присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу COVID – 19, а також збереження навколишнього середовища - паралельно проходитиме кілька великих міжнародних форумів зі зміни клімату та захисту навколишнього середовища. Загальні дебати триватимуть до 27 вересня.

Генеральна Асамблея є головним дорадчим органом ООН. У неї входять представники всіх держав-членів організації, кожна з яких має один голос. У складі Генасамблеї станом на зараз 193 держави.

Автор: Антоніна Доломанжи