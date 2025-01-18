Зазначається, що зведені укріплення можуть бути частиною "вузла опору", який рік тому обіцяли побудувати у Міноборони країни.

Біля кордону Білорусі з Литвою зʼявилися військові окопи. Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

Так, у Гродненській області Білорусі зʼявилися окопи для піхоти і техніки на краю військового полігону "Гозький". Звідти до білорусько-литовського кордону усього 6 кілометрів.

Зазначається, що зведені укріплення можуть бути частиною "вузла опору". Його ще рік тому обіцяли побудувати у Міноборони Білорусі. За даними "Радіо Свобода", ця територія має природоохоронний статус. Вона відноситься до республіканського ландшафтного заповідника "Городенська пуща".

Відео дня

На знімках Planet Labs від 14 грудня 2024 року видно нові укріплення зі східного боку дороги, яка веде до пункту пропуску "Привалка".

"Наприкінці листопада 2024 року військові вирили величезний окоп довжиною 340 метрів і шириною від 5 до 7 метрів. Цих розмірів достатньо, щоб танк міг вільно проходити по траншеї. Земельна ділянка, на якій вирита траншея, за даними земельного кадастру не належить до території полігону", – додають журналісти.

На захід від дороги на прикордонну заставу вириті окопи для піхоти довжиною майже 200 метрів. Там подекуди помітні і поодинокі укріплення та ями.

Військова активність у Білорусі

У січні команда моніторингового OSINT-проєкту "Беларускі Гаюн" повідомила, що Білорусь наростила військову присутність в українському прикордонні. Зазначалося, що з 23 грудня до 5 січня було зафіксовано перекидання військових сил та прибуття російського військово-транспортного літака Іл-76.

Згодом Білорусь анонсувала проведення військових зборів поблизу кордону з Україною. Вони триватимуть до 31 січня, повідомили в Міноборони країни.

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