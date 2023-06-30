Частина найманців підпише контракт з регулярною армією, а інші - підуть у вигнання зі своїм ватажком.

Російська ПВК "Вагнер" більше не існуватиме у такому вигляді, як до заколоту. Режим Путіна припинить фінансування.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera. На його переконання, ПВК Євгена Пригожина розпадеться.

"У нинішньому вигляді його ("Вагнера" - УНІАН) більше не буде. Москва перестане платити мільярд доларів на рік, і "Вагнер" розпадеться. Деякі її бійці підпишуть нові контракти з Міноборони в Москві, щоб воювати в Україні. Інші поїдуть з Пригожиним в Африку. Натомість буде створено невеликий офіс у Мінську: Лукашенко міг би використовувати "Вагнера" та його боса як радників своїх охоронців", - сказав Подоляк.

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При цьому радник голови ОП заперечив, що Пригожин контакти з Україною чи НАТО.

"Зовсім ні, він грає на столах Росії та її союзників. Пригожин залишається військовим злочинцем, і його виклик Путіну точно не робить його союзником Києва", - сказав Подоляк.

Заколот "Вагнера" в Росії

23 червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин розпочав переворот в РФ, оголосивши "Марш справедливості". Він зі своїми найманцями йшов на Москву міняти керівництво міноборони.

Наступного дня йому подзвонив Олександр Лукашенко і сказав закінчувати заколот. У свою чергу в Кремлі пообіцяли Пригожину не карати його за цей непослух.

Ватажок найманців відправився під крило Лукашенка в Білорусь. 27 червня той заявив, що Пригожин вже в Білорусі, а його найманці діляться досвідом з білоруськими військовими.

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