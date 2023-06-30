Глава ГУР Міноборони зазначив, що раптове припинення заколоту дало владі РФ трохи часів.

Реалізація плану ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина привела б до поділу Російської Федерації. Якби він дійшов до Москви, то показав би, що Кремль порожній.

"Якби Пригожин того дня увійшов до Кремля, він би показав громадськості, що Кремль порожній. Міністрів немає. Справжніх посадових осіб там немає. Вони всі втекли, а він би продемонстрував, що зараз у Росії немає влади", - повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню War Zone.

За його словами, чиновники з Санкт-Петербурга або з інших міст "стали б стверджувати, що вони є легітимними владою, що створює в країні ситуацію двох властей, які відразу розділилися б".

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Головний розвідник України зазначив, що раптове припинення бунту Пригожина "виграло трохи часу для російського керівництва", але їх позиція була підірвана.

Спроба військового перевороту в Росії - головні новини

24 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вирішив йти на Москву, щоб домогтися "справедливості" на рівні військового керівництва. За добу найманці пройшли Ростов і Воронезьку область, знищуючи техніку армії РФ і захоплюючи військові об'єкти.

Надвечір Пригожин поспілкувався з Олександром Лукашенком і розгорнув зупинив свою армію. "Вагнерівці" нібито повернулися в табори, а сам Пригожин виїхав з Росії.

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