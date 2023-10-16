Через непорозуміння парламентарі затрималися на 45 хвилин.

Депутати Європарламенту випадково опинилися у Діснейленді. Курйозний інцидент стався, коли парламентарі прямували на поїзді до резиденції у Страсбурзі.

Як повідомляє Politico, щомісяця Європарламент замовляє депутатам поїздки для переміщення між двома резиденціями – у Брюсселі та Страсбурзі. Зазначається, що після відправлення з брюссельського вокзалу Міді потяг із сотнями депутатів і чиновників прийшов на станцію Марн-ла-Валле-Шессі, де розташований Діснейленд, та вимушено затримався на 45 хвилин.

За даними ЗМІ, голландський депутат Європарламенту Саміра Рафаела опублікувала у соціальних мережах фотографію, яку підписала: "Команда Діснейленду".

Відео дня

Один із депутатів нарік на те, що вони з колегами "на жаль, не змогли вибратися", додавши, що під час незапланованої зупинки бачив вершину американських гірок Space Mountain.

Інший представник Європарламенту поскаржився, що у поїзді немає безплатних атракціонів.

Ще один чиновник повідомив: машиністу довелося перейти на інший кінець поїзда, перезапустити його та їхати в іншому напрямку.

Як зазначається, одні депутати сміялися з ситуації, інші висловлювали невдоволення і говорили, що через такі поїздки парламент починає асоціюватися з "пересувним цирком". Знайшлися й ті, хто позитивно поставився до зміни маршруту, і казали, що прибули туди, "де збуваються мрії".

Інші курйози з політиками

На початку жовтня міністр закордонних справ Тобіас Більстрем пропустив засідання Ради ЄС у Києві через забудькуватість. Чоловік запізно зрозумів, що забув удома свій паспорт. Його не пропустили на польсько-українському кордоні.

У травні у Нідерландах спіймали за кермом пʼяного "Бориса Джонсона". Щоправда, колишній премʼєр Великої Британії до справи не причетний. Виявилося, що водій надав поліції посвідчення водія на ім'я Бориса Джонсона. Примітно, що права були українського зразка.

Вас також можуть зацікавити новини: