Загалом 4 міністри не змогли відвідати засідання.

У Києві відбулося неформальне засідання Ради ЄС, яке головний дипломат блоку Жозеп Боррель назвав свідченням чітких зобов'язань ЄС перед Україною і продовження підтримки Києва в усіх вимірах.

Однак не всі 27 міністрів закордонних справ країн-членів ЄС потрапили на це засідання. Зокрема, угорський голова МЗС Петер Сіярто відмовився від участі, голови МЗС Латвії та Польщі Кріш’яніс Каріньш та Збігнєв Рау пропустили засідання через те, що захворіли на коронавірус.

А головний шведський дипломат Тобіас Більстрем, як пише австрійська газета Die Presse з посиланням на джерела в дипломатичних колах, не приїхав, оскільки його не пропустили на польсько-українському кордоні – через відсутність паспорта. Стверджують, що міністр забув свій документ.

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Засідання Ради ЄС в Києві - що відомо

2 жовтня у Києві стартувало засідання Рада ЄС із закордонних справ. До зустрічі долучилися міністри і заступники міністрів закордонних справ з країн-членів блоку. Примітно, що це перша така зустріч, що відбулася в країні за межами Євросоюзу.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель за підсумками заявив, що ця зустріч надала краще розуміння безпекового виміру ситуації, у якій зараз перебуває Україна.

Після засідання Боррель розповів, яку найсильнішу гарантію безпеки може отримати Україна від ЄС.

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