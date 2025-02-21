Одразу кілька європейських політиків відвідають Україну на річницю повномасштабного вторгнення.

Адміністрація президента США Дональда Трампа змінює американську політику щодо України. На цьому тлі лідери ЄС та низки країн світу вирушать до Києва, щоб об'єднатися навколо президента Володимира Зеленського та обговорити гарантії безпеки.

Візит має відбутися в понеділок, 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це пише Politico. Так, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президент Європейської ради Антоніу Коста і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн будуть в Україні особисто.

Водночас лідери Литви, Латвії, Мальти і Канади приєднаються або особисто, або віртуально, повідомили кілька чиновників в інтерв'ю виданню. Президент Європейського парламенту Роберта Метсола також візьме участь у зустрічі, хоча ще належить підтвердити, в якому форматі вона зможе приєднатися.

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"Візит відбудеться у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії, через кілька днів після того, як президент США звинуватив Україну у розв'язанні війни, яку Москва розпочала у лютому 2022 року", – акцентується в матеріалі.

Раніше Колегія комісарів ЄС оголосила, що прямує в Україну для обговорення безпеки блоку після того, як вищі європейські лідери не брали участі в переговорах Трампа з Росією в Саудівській Аравії, що відбулися 18 лютого.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що очікує кількох глав держав і лідерів ЄС у Києві 24 лютого.

Зараз український лідер намагається згуртувати союзників після того, як Трамп назвав його некомпетентним і "диктатором без виборів", який нібито обманом "змусив" США викласти десятки мільярдів доларів на військову допомогу. Після тиради Трампа європейські лідери відступили, а українські політики, чиновники та військові також стали на захист свого президента.

Кілька людей, причетних до організації зустрічі, сказали, що не можуть розголошувати імена присутніх лідерів з міркувань безпеки. Ні Хорватія, ні Данія, ні Норвегія, ні Фінляндія, ні Польща, ні Естонія, ні Швеція, ні Бельгія, ні Ірландія, ні Нідерланди, ні Німеччина не відповіли на прохання прокоментувати свою потенційну участь у зустрічі. Чеська Республіка заявила, що не надсилатиме свого лідера до України.

Щодо президента Франції Еммануеля Макрона, то він, як очікується, наступного тижня відвідає Вашингтон. Колишній прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь підтвердив, що перебуватиме в Києві протягом тижня.

Як Європа реагує на останні заяви Трампа про Україну

Риторика президента США Дональда Трампа в останні дні різко змінилася. Він звинуватив українського лідера Володимира Зеленського в початку війни, заявивши, що він "ніколи не повинен був її починати". Крім того, Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Світові лідери розкритикували Трампа за такі слова. Зокрема, президент Чехії Петр Павел нагадав, що Україна бореться з російською агресією, країна потерпає від обстрілів, а частина її території окупована. Він наголосив, що "називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм".

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