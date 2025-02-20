Близько 15% респондентів звинуватили обидві сторони рівною мірою, а 18% не були впевнені, показало опитування.

Більшість американців вважають, що Росія почала війну в Україні, а тих, хто сказав, що першим напав Київ, було невелике число. Про це пише The Hill.

Опитування YouGov показало, що 61% дорослих американців вважають, що Росія почала війну в Україні, яка триває вже майже три роки, в той час як близько 6% заявили, що Україна була тим, хто її почав.

Близько 15% респондентів звинуватили обидві сторони однаковою мірою, а 18% не були впевнені, показало опитування.

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Майже половина американців, 45%, не вважають президента України диктатором. Близько 22% вважають, що він диктатор, тоді як третина респондентів не були впевнені.

Опитування було проведено 19 лютого серед 4071 американця.

Заявами Трампа про війну в Україні та Зеленського

Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив українського лідера Володимира Зеленського в початку війни, заявивши, що він "ніколи не повинен був її починати". Президент України заявив наступного дня, що президент США живе в російському "дезінформаційному просторі".

Пізніше Трамп продовжив критику Зеленського: сказав, що той виконав "жахливу роботу" на посаді очільника країни, звинуватив його у використанні США для отримання допомоги і заявив, що його рейтинг схвалення впав до однозначних цифр. Він також назвав Зеленського "диктатором".

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