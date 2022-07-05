Уряд Польщі схвалив поправки до закону про санкції, які дозволяють призначати тимчасове управління або, за необхідності, продавати компанії, що потрапили під санкції.
Про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, пише "Європейська правда" із посиланням на Polska Times.
Згідно з поправками, фізичні та юридичні особи, які опинилися в чорному списку Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, потраплять одночасно і під національні санкції Польщі.
Міністерство має складати списки фізичних і юридичних осіб, які підтримують агресію РФ проти України, а також причетних до порушень прав людини в Росії та Білорусі.
У компанії, що потрапили під санкції, можна буде призначати тимчасове управління. Співробітники таких компаній отримуватимуть державні виплати через спеціальний фонд гарантування.
Тимчасові адміністрації таких компаній повинні будуть або продати їх, або передати в управління Державному казначейству, зазначив Вальдемар Буда.
"Це вкрай важливе положення, яке дозволить управляти компанією, що потрапила під санкції, щоб продати її і також захистити інтереси працівників", - підкреслив міністр.
Раніше УНІАН повідомляв, що країни Європейського Союзу планують підготувати сьомий пакет санкцій проти Росії до відпустки чиновників, на який вони підуть приблизно в кінці липня. У представників країн Євросоюзу буде для розробки документа три тижні.