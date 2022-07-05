Міністерство має складати списки фізичних і юридичних осіб, які підтримують агресію РФ проти України, а також причетних до порушень прав людини.

Уряд Польщі схвалив поправки до закону про санкції, які дозволяють призначати тимчасове управління або, за необхідності, продавати компанії, що потрапили під санкції.

Про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, пише "Європейська правда" із посиланням на Polska Times.

Згідно з поправками, фізичні та юридичні особи, які опинилися в чорному списку Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі, потраплять одночасно і під національні санкції Польщі.

Міністерство має складати списки фізичних і юридичних осіб, які підтримують агресію РФ проти України, а також причетних до порушень прав людини в Росії та Білорусі.

У компанії, що потрапили під санкції, можна буде призначати тимчасове управління. Співробітники таких компаній отримуватимуть державні виплати через спеціальний фонд гарантування.

Тимчасові адміністрації таких компаній повинні будуть або продати їх, або передати в управління Державному казначейству, зазначив Вальдемар Буда.

"Це вкрай важливе положення, яке дозволить управляти компанією, що потрапила під санкції, щоб продати її і також захистити інтереси працівників", - підкреслив міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що країни Європейського Союзу планують підготувати сьомий пакет санкцій проти Росії до відпустки чиновників, на який вони підуть приблизно в кінці липня. У представників країн Євросоюзу буде для розробки документа три тижні.

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