Варшава звернеться з цього питання до Москви після того, як доб'ється репарацій від Німеччини.

Польща, спочатку хоче домогтися репарацій від Німеччини за Другу світову війну, а в подальшому може зажадати їх і від Росії.

Про це заявив глава бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марчін Пшидач, пише FT.

За його словами, Варшава звернеться з цього питання до Москви після того, як доб'ється репарацій від Німеччини.

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"Ми ставимося до Берліна і Москви по-різному. Ми вважаємо, що можемо почати діалог з Берліном, але з Путіним це інша цивілізація. Як тільки буде досягнутий успіх з Німеччиною, наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем", - сказав Пшидач в інтерв'ю.

Вимога Польщею репарацій від Німеччини - деталі

1 вересня в Польщі була представлена доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала країна в результаті німецького нападу у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати в 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму від Німеччини.

Вже 2 вересня Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини заявило, що питання про репарація за втрати у Другій світовій війні вирішено.

Польща звернулася до ООН за підтримкою у питанні виплати Німеччиною військових репарацій за шкоду, заподіяну під час Другої світової війни.