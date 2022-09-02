Німеччина несе свою політичну та моральну відповідальність за Другу світову війну.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено.

Про це заявили у відомстві у коментарі Reuters.

"Позиція уряду Німеччини незмінна, питання про репарації вирішене", - йдеться в електронному листі представника міністерства.

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"Польща відмовилася від подальших репарацій давно, 1953 року, і кілька разів підтверджувала цю відмову. Це фундаментальна основа сьогоднішнього європейського порядку. Німеччина несе свою політичну та моральну відповідальність за Другу світову війну", - додав представник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня у Польщі була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала країна внаслідок німецького нападу у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму від Німеччини. Польща неодноразово піднімала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. У німецькому уряді, однак, наголошували, що питання репарацій закрите.

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