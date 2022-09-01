Йдеться про 6,2 трильйона злотих.

Польща оцінює свої збитки у Другій світовій війні, заподіяні Німеччиною, у 6,2 трильйона злотих (1,32 трильйони доларів).

Про це заявив лідер правлячої фракції "Партія і справедливість" Ярослав Качинський для Reuters.

"Річ у тім, що, можливо, у довгому та складному судовому процесі ми могли б отримати компенсацію за все, що Німеччина, німецька держава та німецький народ зробили з Польщею у 1939-1945 роках", - сказав Качинський.

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Качинський додав, що Німеччина ніколи не відповідала за свої злочини проти Польщі.

"Це наша мета, і це мета, яка вписується в загальну концепцію відновлення нормальності. Нормальність, коли йдеться про функціонування польської держави. Десятки країн світу, звичайно, дуже різною мірою, отримали компенсацію від Німеччини. З іншого боку, Польща цього не досягла", - зауважив політик.

Раніше Польща вже порушувала питання репарацій за Другу світову війну. Уряд ФРН наполягає на тому, що питання репарацій закрите.

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