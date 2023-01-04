У польському МЗС обурились, що Німеччина не співпрацює з Польщею щодо цього питання.

Польща звернулась до ООН за підтримкою у питанні виплати Німеччиною воєнних репарацій за шкоду, нанесену під час Другої світової війни.

З відповідною заявою під час прес-конференції у Варшаві виступив заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик, пише "Укрінформ".

За словами Мулярчика, Берлін не співпрацює з Варшавою щодо цього питання. Так, Польща три місяці тому направила до Німеччини дипломатичну ноту, однак досі не отримала офіційної відповіді. У зв'язку з цим вони вирішили підняти питання на міжнародний рівень.

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У Польщі заявили, що звернуться до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, голови Генсамблеї ООН Чаби Кьорьоші, голови Ради ООН з прав людини Вацлава Балека та верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка. Також Варшава планує провести інформаційну кампанію, щоб пояснити, чому має отримати репарації від Німеччини. Мулярчик наголосив, що Польща ніколи не відмовлялася від німецьких репарацій і ніколи їх не отримувала.

Польща і репарації від Німеччини

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня у Польщі була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала країна внаслідок німецького нападу у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму від Німеччини. Польща неодноразово піднімала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну, однак у Німеччині наголошували, що питання репарацій закрите.

Вже 2 вересня Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні вирішено.

"Польща відмовилася від подальших репарацій давно, 1953 року, і кілька разів підтверджувала цю відмову. Це фундаментальна основа сьогоднішнього європейського порядку. Німеччина несе свою політичну та моральну відповідальність за Другу світову війну", - додав представник МЗС.

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