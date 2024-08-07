Польська влада заявила, що відокремлює білоруське суспільство від режиму Лукашенка.

Польща ставить відкриття прикордонних переходів з Білоруссю у залежність від звільнення журналіста Анджея Почобута, якого було затримано у 2021 році й відправлено на 8 років у в'язницю "за надуманим звинуваченням". Як пише RMF24, про це заявив міністр закордонних справ Республіки Польща Радослав Сікорський.

"Для танго потрібні двоє", – сказав Сікорський опозиційному білоруському незалежному порталу "Дзеркало".

Зараз у Польщі діє лише один КПП із Білоруссю – у Терешполі. Сікорський нагадав, що рішення про закриття пункту в Бобровниках було ухвалено попереднім польським урядом у відповідь на політичний суд та засудження Анджея Почобута. Однак, як він запевнив, дата відкриття залежить від тривалості ув'язнення Почобута.

Відео дня

Польська сторона стверджує, що звинувачення на його адресу є повністю надуманими. Польща також "бореться разом з усім ЄС" за всіх політв'язнів, що залишилися в Білорусі (майже 1400 осіб), і білоруський лідер Олександр Лукашенко знає, що без припинення репресій "повернення до гри із Заходом не буде".

Сікорський також зазначив, що польська влада відокремлює простих білорусів від влади в Мінську, про що свідчать, зокрема, те, що громадяни Білорусі, на відміну від росіян, можуть в'їжджати до Польщі на особистих автомобілях (обмеження – результат санкцій ЄС).

Глава МЗС також нагадав, що в той час, коли в Білорусі не було політв'язнів, Польща зробила кроки щодо відкриття місцевого прикордонного руху, але Мінськ виявився до цього не готовим.

Сікорського також спитали про труднощі, з якими стикаються білоруси при отриманні польських віз. Основна їх причина - окрім різкого скорочення числа консулів білоруською стороною - це діяльність "візової мафії" у Білорусі, яка "зламує" систему електронної реєстрації, а потім продає місця за додаткову плату. Це щонайменше 200 євро: "Ми не знаємо, чи це є діяльністю білоруських спецслужб, чи якихось кримінальних елементів. Але я не матиму справу з білоруськими злочинцями… Ми сподіваємося, що нова ІТ-система (над якою працює Польща) зменшить масштаби цього явища", – сказав Сікорський.

Польсько-білоруські суперечності

Нагадаємо, польсько-білоруського журналіста Анджея Почобута не видали Польщі під час обміну ув'язненими між РФ та країнами Заходу, який відбувся 1 серпня. Польща звільнила обвинуваченого російського шпигуна Павла Рубцова, щоб сприяти найбільшому обміну полоненими з часів холодної війни, але вдома уряд розкритикували за нездатність звільнити журналіста, який залишається за ґратами в Білорусі.

Раніше УНІАН писав, що Польща зробила крок, який викликав величезне занепокоєння в Білорусі. Варшава має намір запровадити ретельний контроль на найбільшому залізничному прикордонному переході між Білоруссю і Польщею.

Вас також можуть зацікавити новини: