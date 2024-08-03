Анджей Почобут був затриманий у 2021 році і нині відбуває восьмирічне ув’язнення у Білорусі.

Польсько-білоруського журналіста Анджея Почобута не видали Польщі в ході обміну ув'язненими між РФ та країнами Заходу, що відбувся 1 серпня. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Польща звільнила звинуваченого російського шпигуна Павла Рубцова, щоб сприяти найбільшому обміну полоненими з часів холодної війни, але вдома уряд зазнав критики за нездатність звільнити журналіста, який залишається за ґратами в Білорусі - найближчому союзнику Москви.

Видання нагадує, що Почобут був затриманий у 2021 році і нині відбуває восьмирічне ув’язнення за звинуваченнями, серед яких "заподіяння шкоди" національній безпеці країни. Відтоді звільнення Почобута, громадянина Білорусі та правозахисника з польської етнічної меншини в країні, займає важливе місце в дипломатичному порядку денному Варшави.

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"Довгоочікуваний обмін ув’язненими, який відбувся в четвер в аеропорту Анкари, призвів до звільнення двох інших репортерів: Евана Гершковича з Wall Street Journal і Алсу Курмашевої з Радіо Вільна Європа. Вони були звільнені в складі групи з 16 громадян Заходу, які раніше утримувалися в російських і білоруських в'язницях. Коли стали відомі імена звільнених, польські журналісти здивувалися, чому серед них немає Почобута", - йдеться у матеріалі.

Відповідаючи на питання, що Польща отримала в обмін на Рубцова, заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна сказав, що його звільнення було можливістю для Польщі продемонструвати лояльність, яку він назвав "самоцінністю".

"Можливо, незабаром нам знадобиться послуга від Сполучених Штатів в іншій ситуації", — сказав Шейна.

Білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська, яка перебувала у вигнанні, висловила розчарування тим, що жоден із майже 1400 політв’язнів країни не був учасником обміну, навіть незважаючи на те, що він передбачав звільнення громадянина Німеччини Ріко Крігера з білоруської в’язниці. Засудженого до смертної кари Крігера цього тижня швидко помилував білоруський лідер Олександр Лукашенко.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Сімоняк заявив, що уряд "наполегливо працює над тим, щоб звільнити всіх ув’язнених".

"Для блага справи ми жодним чином не коментуємо це, щоб не підірвати зусилля", — сказав Семоняк.

У свою чергу міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський запевнив, що "зусилля щодо звільнення інших політв’язнів, білоруських політв’язнів, у тому числі Анджея Почобута, тривають окремо", при цьому "він у моїх думках щодня".

Обмін ув′язненими між Росією і Заходом

1 серпня в аеропорту столиці Туреччини Анкари відбувся обмін 26 ув'язненими між РФ і країнами Заходу. Крім кілера Вадима Красикова, на свободу вийшли й інші росіяни, які сиділи у в'язниці - зокрема, за кіберзлочини.

Крім того, УНІАН повідомляв, чому Путін "рвався" обміняти кілера Красікова. За даними Bild, між ними був тісний зв'язок, а російський правитель надає великого значення всьому, що відомо про його минуле.

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