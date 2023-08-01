У Міноборони РБ називають звинувачення польської влади надуманими.

У Білорусі назвали заяву Польщі про те, що їхні вертольоти перетнули кордон в районі Біловежі, надуманою.

Заяву Міністерства оборони Білорусі публікує білоруське інформаційне агентство БЕЛТА. У ньому говориться, що Варшава нібито хоче таким чином виправдати стягування своїх військових сил до кордону Республіки Білорусь.

"Звинувачення в порушенні кордону Польщі вертольотами Мі-24 і Мі-8 білоруських ВПС і військ ППО є надуманими і були зроблені польським військово-політичним керівництвом для чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону", - йдеться в повідомленні.

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Білоруські вертольоти перетнули кордон Польщі: що відомо

Сьогодні вранці в польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що у місті Біловежа помітили білоруські вертольоти.

Спочатку в командуванні польської армії заявили, що системи радіолокації не зафіксували порушення повітряного простору. Пізніше в Міноборони Польщі визнали, що вертольоти перетнули кордон на низькій висоті. За їхніми словами, Варшава була попереджена про білоруські навчання.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився посилити військовослужбовців на кордоні, а також повідомив про подію в НАТО.

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