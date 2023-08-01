У Білорусі назвали заяву Польщі про те, що їхні вертольоти перетнули кордон в районі Біловежі, надуманою.
Заяву Міністерства оборони Білорусі публікує білоруське інформаційне агентство БЕЛТА. У ньому говориться, що Варшава нібито хоче таким чином виправдати стягування своїх військових сил до кордону Республіки Білорусь.
"Звинувачення в порушенні кордону Польщі вертольотами Мі-24 і Мі-8 білоруських ВПС і військ ППО є надуманими і були зроблені польським військово-політичним керівництвом для чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону", - йдеться в повідомленні.
Білоруські вертольоти перетнули кордон Польщі: що відомо
Сьогодні вранці в польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що у місті Біловежа помітили білоруські вертольоти.
Спочатку в командуванні польської армії заявили, що системи радіолокації не зафіксували порушення повітряного простору. Пізніше в Міноборони Польщі визнали, що вертольоти перетнули кордон на низькій висоті. За їхніми словами, Варшава була попереджена про білоруські навчання.
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак розпорядився посилити військовослужбовців на кордоні, а також повідомив про подію в НАТО.