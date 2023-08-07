Прикордонні сили Польщі зазнають постійних нападів на кордоні з Білоруссю.

Командувач Прикордонної служби Польщі Томаш Прага звернувся до Міністерства національної оборони з проханням перекинути ще тисячу солдатів до польсько-білоруського кордону. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік під час брифінгу для ЗМІ.

Він зазначив, що ситуація на кордоні є вкрай складною, а процес його нелегального перетину мігрантами організовують білоруські прикордонні служби.

"Міграційний тиск на кордон з Білоруссю продовжує зростати. Хочу підкреслити, що вербування [мігрантів] через контрабандистів і спецслужби з Білорусі та Росії, очевидно, відбувається в понад 40 країнах, оскільки саме стільки національностей ми вже зафіксували на польсько-білоруському кордоні", – сказав Вонсік.

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За його словами, найбільша одноразова спроба перетину кордону цього року включала 93 особи, з яких 88 були затримані прикордонною службою.

"Польські патрулі щодня закидають камінням, петардами, пляшками та гілками (нелегали з білоруського боку кордону – УНІАН). Агресія величезна. Білоруські служби, які повинні охороняти державний кордон, перетворилися на злочинну організацію, яка займається організацією нелегальної міграції та отримує з цього величезні прибутки. Там нічого не відбувається без відома і згоди Мінська", – додав командувач Прикордонної служби Томаш Прага.

За його інформацією, нелегальні мігранти групуються на прикордонних заставах або поблизу, а коли білоруська сторона вважає доцільною спробу нелегального перетину кордону, цих людей відганяють безпосередньо до лінії кордону.

"Угруповання дуже агресивні, діють організовано і керуються лише білоруськими службами. До цього часу такі спроби здійснили вже 19 тисяч осіб. За весь попередній рік це було менше ніж 16 тисяч. В липні цього року ми досягли рекорду, коли майже 4 тисячі осіб намагалися потрапити до Польщі", – додав Прага.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні

Як раніше писав УНІАН, у липні до Білорусі почали масово прибувати найманці "ПВК Вагнер", які стали ворогами для путінського режиму в Росії. За оціночними даними, наразі їх прибуло близько 5 тисяч.

У певний момент самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито жартома, але публично на зустрічі із Путіним заявив, що йому доводиться стримувати вагнерівців, які прагнуть прорватися до Польщі.

Пізніше польска влада заявила, що невеликі групи вагнерівців почали перекидати до кордону з Польщею. А 1 серпня Білорусь влаштувала військову провокацію на кордоні з Польщею: два білоруські гелікоптери залетіли на польску територію.

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