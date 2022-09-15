Їх ідентифікували в колекціях музею імені О.С. Пушкіна в Москві.

Польща направила до Російської Федерації сім заяв про реституцію творів мистецтва, вивезених до СРСР під час Другої світової війни.

Про це йдеться в заяві Міністерства культури і національної спадщини Польщі.

Йдеться про картини "Поклоніння немовляті" Лоренцо ді Креді, "Двоє скорботних святих" Аретіно Спінелло, "Христос і грішниця" Луки Джордано, "Портрет художника" Валантена де Булоня, "Італійський пейзаж зі стаффажем" Андреа Локателлі, "Мадонна з немовлям і Іоанном Хрестителем" і "Мадонна з немовлям на тлі пейзажу" невідомих авторів.

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Також міністр культури Петр Глинський оголосив про відкриття загальнонаціонального проекту "Порожні кадри". У 12 польських музеях з'являться дошки, що нагадують про військові втрати в галузі культури.

За його словами, до теперішнього часу польська сторона направила в Росію по дипломатичних каналах 20 заяв про реституцію.

"За останні 6 років ми відшкодували понад 600 військових втрат в різних країнах, жодної з них в Росії", - зазначив Глинський.

Також міністр повідомив, що розшукувані предмети були ідентифіковані в колекціях Державного музею образотворчих мистецтв імені О.С. Пушкіна в Москві.

"Справи про розкрадання культурних цінностей не мають терміну давності - не тільки в етико-моральному вимірі, а й у сфері міжнародного права. Польська держава ніколи не припинить пошук і повернення культурних цінностей, розграбованих в результаті Другої світової війни", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що Польща хоче отримати репарації від Німеччини за Другу світову війну.

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