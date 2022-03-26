Він підкреслив, що ця територія ніколи не була російською.

Польський генерал, екс-командувач Сухопутними військами Вальдемар Скшипчак заявив, що Польща має право претендувати на "окуповану Росією" Калінінградську область.

Про це повідомляє Dо Rzeczy.

Військовий спочатку сказав, що Калінінградська область є територією, "яка знаходиться під російською окупацією з 1945 року".

Потім він підкреслив, що ця територія ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі.

"Може, варто попросити цю Калінінградську область, яка, мені здається, є частиною Польщі. У нас є право мати претензії на цю територію, яку зараз окупує РФ", - відповів генерал.

Скшипчак додав, що Калінінградська область "не має воєнного значення".

Раніше кремлівські пропагандисти неодноразово висловлювали територіальні претензії "на історичні землі" країн Балтії, України та Польщі.

В одному з ефірів на федеральному каналі кремлівські "експерти" навіть показували мапу можливого вторгнення до країн НАТО з відкриттям коридору у Калінінградській області.

До 1945 року Калінінградська область належала Пруссії і мала назву Кенігсберг. Після Другої світової війни його віддали Радянському Союзу.

У перші роки окупації СРСР радянські війська перейменували місто на честь "всесоюзного" старости Калініна, який не мав до місцини жодного стосунку, почали нищити місцеву архітектуру, а тамтешнє населення депортувати в Німеччину.

У місто переселили радянських громадян.

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