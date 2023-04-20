Польські військові визнали, що український досвід має найважливіше значення для модернізації їхньої армії.

Польща модернізує свою систему протиповітряної оборони з урахуванням досвіду війни в Україні. Про це розповів міністр оборони країни Маріуш Блащак, пише PAP.

За його словами, Польща будує багатошарову систему протиповітряної оборони і вже серйозно просунулася в цьому напрямку. Польська армія відмовилася від радянської системи організації ППО, коли за захист неба відповідали одночасно і повітряні сили, і сухопутні підрозділи, що створювало недоречну конкуренцію.

Блащак підкреслив, що досвід війни в Україні відіграє дуже важливу роль у побудові сучасної системи ППО в Польщі.

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Переозброєння польської армії

Польща запустила програму масштабного переозброєння та збільшення національної армії. В рамках цієї стратегії Польща вже замовила у Південної Кореї 1000 основних бойових танків K2 і 250 нових танків M1A2 Sepv3 Abrams у США. Це зробить Польщу володарем найбільшого в Європі танкового угруповання.

За словами прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького, Польща хоче мати найсильнішу армію серед європейських країн, щоб Росія навіть не думала нападати.

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