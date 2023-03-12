Поляки не приховують, що будують найпотужнішу армію на континенті.

Польща створює найсильнішу армію в Європі для того, щоб її ніколи не довелося використовувати. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на відкритті військових навчань НАТО, повідомляє "Польське радіо".

"Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати", – заявив він.

Моравецький зазначив, що Польща є учасником найсильнішого військового альянсу в світі – НАТО. Але все одно країна має намір зміцнювати свої збройні сили.

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Прем'єр також закликав усіх громадян до того, щоб вони вчилися поводженню зі зброєю – відвідували стрільбища і вчилися стріляти.

Польща хоче створити найсильнішу армію в Європі

Польська влада відкрито декларує свої плани створити найсильнішу армію на європейському континенті. З цією метою країна почала масштабне переозброєння свого війська, на що витратять величезні гроші.

Раніше також стало відомо, що польський Генштаб переглянув стратегічний план оборони країни. Замість колишніх планів оборонятися по рубежах річок, зараз поляки налаштовані битися навіть за прикордонні селища.

Мабуть, у цьому ж контексті Польща почала зміцнювати кордон з Білоруссю, яка є основним напрямком можливого нападу на країну.

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