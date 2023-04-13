Кулеба наголосив, що Росія є загрозою для всіх.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав до інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО. Йдеться про регіони Чорного і Балтійського морів.

"Ми закликаємо інтегрувати системи протиповітряної та протиракетної оборони України та союзників НАТО у регіоні Чорного і Балтійського морів. Події останнього року продемонстрували, що безпека у Балто-Чорноморському просторі неподільна, загроза для одного - це загроза для всіх", - заявив він під час виступу на відкритті Чорноморської безпекової конференції.

Кулеба наголосив на необхідності напрацювання всеосяжної системи безпеки для всіх країн регіону, яким загрожує РФ. Міністр переконаний, що Чорне море має стати тим, чим стало Балтійське - морем НАТО.

Відео дня

"Україна закликає до демілітаризації Чорного моря, щоб усі миролюбні країни, які поважають міжнародне право, могли знову використовувати наше спільне море для торгівлі та подорожей, жити вільно без страху російських військових кораблів. Закликаю партнерів бути стійкими на шляху до цієї мети", - зазначив очільник МЗС.

Ракетні обстріли України

Росія використовує ракетні обстріли для терору населення України. Київ неодноразово просив партнерів та союзників закрити небо над Україною. Від початку війни над нашою країною через небезпеку перестала літати цивільна авіація, а розгалужена система ППО намагається уберегти громадян.

Eurocontrol прогнозує, що обмеження на польоти цивільної авіації в повітряному просторі України діятимуть до 2029 року.

За даними Генштабу, Росія планує нову кампанію масованих ракетних ударів по Україні восени цього року. З початку повномасштабної фази війни Росія витратила вже близько половини своїх зенітних ракет дальнього радіусу дії - не менше 8 тисяч, відзначали в Генштабі ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: