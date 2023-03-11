Варшава запустила масштабну програму переозброєння, на яку витратять величезні гроші.

Польща розпочала наймасштабнішу за останні 50 років кампанію з переозброєння своєї армії, прагнучи зробити її найсильнішою на європейському континенті. Про це пише The Telegraph у великій статті, присвяченій цій темі.

Почати переозброєння Варшаву змусило повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Польська влада побоюється, що в майбутньому їхня країна теж може стати об'єктом "інтересу" з боку Москви.

Цього року Польща витратить на оборону 4% свого ВВП, що удвічі більше за прийнятий в НАТО мінімальний поріг. З таким показником Польща стане лідером в Альянсі за рівнем витрат на оборону в розрахунку на душу населення.

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Деякі угоди щодо закупівлі нової техніки були укладені ще до війни в Україні, але вторгнення прискорило процес і спонукало до підписання безлічі нових контрактів.

"Для Польщі вкрай важливо якнайшвидше підвищити рівень безпеки. Ми можемо зробити це, тільки створивши сильну армію. Досить сильну, щоб утримати будь – якого потенційного агресора від рішення атакувати", - заявив міністр оборони Маріуш Блащак.

В рамках цієї стратегії Польща вже замовила у Південної Кореї 1000 основних бойових танків K2 і 250 нових танків M1A2 Sepv3 Abrams у США. Це зробить Польщу володарем найбільшого в Європі танкового угруповання.

Сили польської артилерії очікують прибуття 600 корейських гаубиць K9, 18 установок HIMARS і 288 південнокорейських РСЗВ K239 Chunmoo.

Також поляки планують самостійно виготовити понад 1000 бойових машин піхоти Borsuk. Повітряні сили повинні поповнитися 96 вертольотами Ah-64E Apache, закупленими в США, і 48 бойовими літаками FA-50, замовленими в Південній Кореї.

Настільки масштабні оновлення озброєнь в Польщі називають справжньою революцією, а не еволюцією.

Крім закупівель зброї планується подвоїти кількість військовослужбовців в регулярній армії - до 300 000 чоловік. За цим показником Польща також вийде на перше місце в Європі після України та Росії.

Польща зміцнює оборону - що відомо

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну, очевидно, дуже налякало польську громадськість і владу, які легко можуть уявити себе на місці українців. Щоб не стати "наступною в списку", Польща стала одним з найбільших постачальників зброї в Україну, прагнучи не допустити перемоги Росії.

Оскільки Білорусь є основним ймовірним напрямком, звідки Росія може вторгнутися в Польщу, кордон з цією країною почали активно зміцнювати. Також Польща переглянула стратегічний план оборони країни, вразившись саме подіями в Україні.

Окремим напрямком для зміцнення обороноздатності Польщі стала боротьба за енергетичну стійкість країни. Зокрема Польща вирішила закуповувати більше газу в США, відмовившись від російського повністю.

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