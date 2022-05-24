Польщі чотири батареї MIM-104 Patriot PAC-3+ обійшлись у 4,75 млрд доларів

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про закупівлю додаткових систем Patriot для захисту неба країни.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Ми починаємо другий етап програми протиповітряної оборони "Вісла". Я підписав запит на придбання 6 батарей системи Patriot з всеспрямованими радарами, пусковими установками та запасом ракет. Ми захищаємо польське небо", - написав він.

Саме такі системи, за даними видання The Washington Post, США планують передати на озброєння ЗСУ. Хоча в Україні цю інформацію поки не підтверджують.

Журналісти зазначали, що Patriot ввійде у пакет підписаної Байденом допомоги Україні та американським союзникам на 40 мільярдів доларів.

Patriot - це зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

Польщі чотири батареї MIM-104 Patriot PAC-3+ обійшлись у 4,75 млрд доларів.

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