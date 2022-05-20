Сполучені Штати профінансують передачу цього озброєння для України в межах нового пакету допомоги.

США передадуть Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Вони увійдуть до нового пакету допомоги в розмірі 40 млрд доларів, нещодавно схваленого Сенатом.

Про це повідомляє The Washington Post.

Новий пакет допомоги, схвалений у четвер, 19 травня, передбачає військову допомогу Україні в розмірі 20 млрд доларів. За даними видання, США планують профінансувати передачу українській армії систем озброєння, таких як Patriot і далекобійна артилерія.

Крім того, до пакету допомоги включили понад 8 млрд доларів загальної економічної підтримки України, майже 5 млрд доларів глобальної продовольчої допомоги та понад 1 млрд доларів на підтримку біженців.

Patriot - це зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

Раніше CNN повідомляло, що США та їхні союзники по НАТО надали Збройним силам України системи протиповітряної оборони, що дозволить захистити українське небо від російських крилатих ракет. Йдеться про зенітно-ракетні комплекси радянських часів: "Оса" (за класифікацією НАТО – SA-8), системи С-300 (SA-10, SA-12) і переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-3" (SA-14).

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