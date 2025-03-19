Заступник міністра оборони Польщі наголосив, що країна не має іншого виходу.

Польща планує розмістити протипіхотні міни на кордонах з Росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит". Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда, цитує RMF24.

Зокрема журналіст попросив посадовця прокоментувати припинення дії Оттавського договору. За словами Бейди, у Польщі "немає іншого виходу", адже ситуація на польсько-білоруському та польсько-російському кордонах є серйозною.

"Це буде одним з елементів "Східного щита"... Зверніть увагу, з якого боку була атакована Україна. З боку Білорусі. У нас немає протипіхотних мін, але у нас є можливість їх виробляти", - підкреслив він.

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Оттавська конвенція - що відомо

Нагадаємо, Оттавська конвенція - це міжнародна угода, яка була підписана у 1997 році в Оттаві (Канада). Вона забороняє використовувати, виготовляти, накопичувати та передавати протипіхотні міни. Мета конвенції - зниження смертності людей, які гинуть через ці міни та сприяння розмінуванню забруднених територій.

Водночас УНІАН повідомляв, що 18 березня Польща і ще три країни мають намір вийти з договору про заборону протипіхотних мін. Зокрема міністри оборони Польщі, Естонії, Латвії та Литви опублікували заяву, в якій рекомендується денонсувати Оттавську конвенцію.

"У світлі цієї нестабільної ситуації з безпекою, позначеної агресією Росії та постійною загрозою, яку вона становить для євроатлантичної спільноти, вкрай важливо визначити всі заходи, які можуть сприяти зміцненню нашої спроможності стримування та оборони", - зауважили у заяві.

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