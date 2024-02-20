Польська поліція повідомила про розслідування справи.

На акції протесту польських фермерів в Гожичках помітили банер з написом "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Вдень понад 100 сільськогосподарських тракторів заблокували дорогу біля з'їзду з автостради А1. На опублікованому Agencja Wyborcza фото також можна побачити, що на одному з них було встановлено прапор Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський повідомив, що скандальний банер негайно зняли та передали поліції. "Поліція та прокуратура вживають заходів щодо його автора. Потурання подібним злочинним діям не буде", - написав він у мікроблозі X.

Відео дня

Згодом в поліції відзвітували про проведення дій за статтею 256 §1 Кримінального кодексу (Публічна пропаганда фашистського чи іншого тоталітарного державного ладу або розпалювання ворожнечі на ґрунті національних, етнічних, расових чи релігійних відмінностей).

Протести польських фермерів: скандальні інциденти

Як повідомляв УНІАН, раніше польські протестувальники висипали просто на землю українське зерно. Відео інциденту обурило українців, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкєрський вибачився за дії учасників акції.

Вже згодом протестувальники спробували заблокувати залізничні колії на станції "Дорогуськ", їх зупинила поліція. Сьогодні вони знову перекрили залізницю та розсипали зерно просто на колії.

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