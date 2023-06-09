Польський військовий вважає, що якщо Угорщина на боці Путіна, то їй потрібно показати "жовту картку".

Якщо угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан шантажуватиме країни-члени НАТО, країну варто виключити з Альянсу.

Таку заяву зробив польський експерт, колишній командувач Сухопутними військами Польщі Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю "Укрінформу". Він висловив думку, що у влади Угорщини було достатньо часу, щоб вибрати на чиєму вона боці.

Скшипчак підкреслив, що НАТО дало достатньо часу Угорщині, щоб вона "отямилась".

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"Якщо Угорщина на боці Путіна, то їй потрібно показати "жовту картку" і сказати: якщо ви не зміните позицію, то виходьте з НАТО", - підкреслив польський військовий.

Він заявив, що не може бути так, що Угорщина тероризує весь Альянс, потрібно перервати угорський шантаж в НАТО. "Якщо Орбан хоче шантажувати НАТО, то Угорщину треба виключити з Альянсу", - сказав Скшипчак.

Він додав, що НАТО є монолітною структурою, відкритою для тих, хто захищає демократію, свободу і мир, тому в ньому не місце країнам, які грають на дві сторони.

Польський військовий зазначив, що Угорщині потрібно чітко дати зрозуміти, що позиція Орбана шкодить єдності НАТО, тому країна буде або з Альянсом або проти. "У другому випадку така Угорщина не потрібна, вона є для Альянсу політичним і економічним тягарем. Для країн з такою позицією, як у Орбана, не може бути місця в НАТО", - вважає Скшипчак.

Орбан і його позиція по Україні

Орбан давно відомий своєю антиукраїнською позицією, яка у нього була ще до війни. З початком війни він почав ще більш агресивну риторику щодо України. Нещодавно Орбан заявив, що Україна не може перемогти Росію "на полі бою", і підтвердив, що його країна не поділяє підхід НАТО до допомоги Києву.

А 2 червня Орбан знову висловився за переговори між Києвом і Москвою до початку контрнаступу ЗСУ. За його словами, українські військові готують контрнаступ і це справа українців, але він, як "людина з півторарічним військовим досвідом", знає, що сторона, яка йде в наступ, несе втричі більше втрат.

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