Прем'єр Угорщини знову став скаржитися, що він єдиний в ЄС хоче миру.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову вирішив висловитися щодо російської війни в Україні. Він наполягає на переговорах між Києвом і Москвою до початку контрнаступу ЗСУ.

За його словами, українські військові готують контрнаступ, який "є справою українців", але він, як "людина з півторарічним військовим досвідом", знає, що сторона, яка йде в наступ, несе втричі більше втрат.

"У країні, населення якої становить лише малу частину населення протилежної сторони, почати великий військовий наступ в таких умовах – значить влаштувати криваву різанину. Ми повинні зробити все можливе, навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони в необхідності припинення вогню і мирних переговорів", – заявив Орбан в інтерв'ю Telex.

Відео дня

При цьому угорський політик знову поскаржився, що він єдиний в ЄС, хто виступає за мир.

Заяви Орбана - останні новини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не може перемогти Російську Федерацію "на полі бою". При цьому він підтвердив, що офіційний Будапешт відхилився від підхід Євроосоюзу до допомоги українцям.

Крім того, Угорщина знову спекулює українським питанням. Цього разу Будапешт блокує роботу України в НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: